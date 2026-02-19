  • 19.02.2026, 08:48:02
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AVISO: Morgen, Freitag, 20. Februar AK und WIFO Pressekonferenz: Teilzeitjob, aber volle Last!

Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) wertete für AK Mikrozensus zu Teilzeitarbeit 2024 aus

Wien (OTS) - 

Warum arbeiten Frauen viel häufiger in Teilzeit als Männer? Welche Rolle spielen Kinder, Alter, Branche und Wohnort? Und ist Teilzeit eine freie Entscheidung – oder bleibt oft kein anderer Ausweg? Eine Auswertung, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) auf Basis des Mikrozensus für die AK durchgeführt hat, zeigt Daten zur Teilzeitarbeit in Österreich 2024 – nach Geschlecht, Alter, Familientyp, Region und Branche. Über die Ergebnisse und Forderungen informieren Sie bei einer Pressekonferenz

Renate Anderl, AK Wien Präsidentin

Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor

Freitag, 20. Februar 2026, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/teilzeitarbeit mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
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Telefon: +43 1 50165 12677 mobil: +43 664 845 41 52
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