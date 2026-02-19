AVISO: Morgen, Freitag, 20. Februar AK und WIFO Pressekonferenz: Teilzeitjob, aber volle Last!

Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) wertete für AK Mikrozensus zu Teilzeitarbeit 2024 aus

Wien (OTS) - Warum arbeiten Frauen viel häufiger in Teilzeit als Männer? Welche Rolle spielen Kinder, Alter, Branche und Wohnort? Und ist Teilzeit eine freie Entscheidung – oder bleibt oft kein anderer Ausweg? Eine Auswertung, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) auf Basis des Mikrozensus für die AK durchgeführt hat, zeigt Daten zur Teilzeitarbeit in Österreich 2024 – nach Geschlecht, Alter, Familientyp, Region und Branche. Über die Ergebnisse und Forderungen informieren Sie bei einer Pressekonferenz Renate Anderl, AK Wien Präsidentin Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor Freitag, 20. Februar 2026, 10.00 Uhr AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/teilzeitarbeit mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

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