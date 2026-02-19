- 19.02.2026, 08:48:02
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AVISO: Morgen, Freitag, 20. Februar AK und WIFO Pressekonferenz: Teilzeitjob, aber volle Last!
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) wertete für AK Mikrozensus zu Teilzeitarbeit 2024 aus
Warum arbeiten Frauen viel häufiger in Teilzeit als Männer? Welche Rolle spielen Kinder, Alter, Branche und Wohnort? Und ist Teilzeit eine freie Entscheidung – oder bleibt oft kein anderer Ausweg? Eine Auswertung, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) auf Basis des Mikrozensus für die AK durchgeführt hat, zeigt Daten zur Teilzeitarbeit in Österreich 2024 – nach Geschlecht, Alter, Familientyp, Region und Branche. Über die Ergebnisse und Forderungen informieren Sie bei einer Pressekonferenz
Renate Anderl, AK Wien Präsidentin
Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
Freitag, 20. Februar 2026, 10.00 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/teilzeitarbeit mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].
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