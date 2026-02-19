Novak: Für eine starke Wirtschaft und ein starkes Wien – Stadt investiert 8 Millionen Euro in Wiens Grätzl

Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Beschluss setzt die Stadt Wien ein kraftvolles Signal für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts. Bis Ende 2026 werden rund 8 Millionen Euro in die Stärkung lokaler Betriebe investiert. Im Fokus stehen Wiens Grätzl – jene vielfältigen Stadtteile, in denen viele Klein- und Mittelbetriebe tagtäglich Lebensqualität schaffen und Wertschöpfung sichern.



Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak zeigt sich erfreut über die heutige Entscheidung: „Für eine starke Wirtschaft und ein starkes Wien investieren wir 8 Millionen Euro in Wiens Grätzl-Offensive. Damit stärken wir gezielt unsere lokalen Betriebe, sichern Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass unsere Grätzl auch in Zukunft lebendig, vielfältig und wirtschaftlich erfolgreich bleiben.“



Starker Impuls für den Wirtschaftsstandort Wien

Die gezielte Unterstützung zeigt bereits Wirkung: In den vergangenen zwei Jahren wurden durch die Grätzl-Offensive der Wirtschaftsagentur Wien knapp 1.400 Projekte gefördert und damit Investitionen von rund 90 Millionen Euro ausgelöst. Mit der Grätzl-Offensive 2026 werden diese erfolgreichen Maßnahmen nun fortgesetzt.



Für den Wirtschaftsstandort Wien bedeutet das zusätzliche Investitionen und nachhaltige Impulse für Beschäftigung, Innovation und regionale Wertschöpfung. Gleichzeitig profitieren die Wiener*innen von attraktiven Nahversorgungsangeboten, belebten Erdgeschoßzonen und einer hohen Lebensqualität direkt vor der Haustür.



„Lebendiges Grätzl“ startet im März

Den Auftakt bildet die Neuausrichtung der Förderung „Lebendiges Grätzl“. Anträge können ab 1. März gestellt werden. Dafür stehen 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Klein- und Mittelbetriebe sowie Gründer*innen können pro Vorhaben bis zu 20.000 Euro bei einer Förderquote von 25 bis 35 Prozent erhalten. Gefördert werden wirtschaftlich tragfähige, klimaschonende und innovative Projekte, wobei ein besonderer Fokus auf die Aktivierung leerstehender Erdgeschoßlokale gelegt wird.



Gemeinsam Wiens Grätzl stärken

Mit dem heutigen Beschluss bekräftigt die Stadt Wien ihren Anspruch, den Wirtschaftsstandort aktiv zu gestalten und langfristig abzusichern. Die Kombination aus finanzieller Unterstützung, persönlicher Beratung und strategischer Weiterentwicklung der Förderinstrumente schafft stabile Rahmenbedingungen für Betriebe – und damit für Arbeitsplätze, Nahversorgung und Lebensqualität.



Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak unterstreicht abschließend: „Starke Betriebe bedeuten starke Grätzl – und starke Grätzl bedeuten eine starke Stadt. Mit dieser Offensive investieren wir gezielt in die Zukunft Wiens und in die Menschen, die unsere Stadt jeden Tag mitgestalten.“



Weitere Informationen zu den Grätzlangeboten der Wirtschaftsagentur Wien:

https://wirtschaftsagentur.at/graetzelliebe/