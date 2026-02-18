DPU und PBZ Mautern stärken Zusammenarbeit für mehr Inklusion und eine zukunftsorientierte Alterszahnheilkunde.

Krems an der Donau (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) und das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mautern an der Donau haben eine umfassende Kooperation vereinbart, um die Alterszahnheilkunde in der Region weiter auszubauen und die zahnmedizinische Betreuung älterer und pflegebedürftiger Menschen nachhaltig zu stärken.

Ab Jänner 2026 wird ein interdisziplinäres Team aus Zahnärztinnen und Zahnärzten der DPU regelmäßig im PBZ Mautern tätig sein. Ziel ist es, die Mundgesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern, präventive Maßnahmen direkt vor Ort umzusetzen und damit eine kontinuierliche, wohnortnahe Betreuung sicherzustellen. Die neue Zusammenarbeit verbindet universitäre Ausbildung, wissenschaftliche Praxis und soziale Verantwortung in beispielhafter Weise.

„Eine steigende Lebenserwartung und die zunehmende Morbiditätskompression stellen auch die Zahnmedizin vor neue Herausforderungen. Diese Kooperation vereint universitäre Ausbildung, soziale Verantwortung und regionale Vernetzung – ein Pilotprojekt mit Vorbildcharakter für ganz Niederösterreich“, betont DI Franz Laback, MBA, Geschäftsführer der NÖ LGA – Gesundheit Region Mitte GmbH.

Auch die DPU unterstreicht die strategische Bedeutung der neuen Kooperation:

„Die Kooperation stellt einen Meilenstein dar: Sie verbindet universitäre Exzellenz mit innovativen Versorgungsmodellen. So gestalten wir die Zukunft der Alterszahnheilkunde aktiv mit und setzen neue Standards in der praxisorientierten Ausbildung. Es handelt sich um ein inklusives Pionierprojekt nachhaltiger Gesundheitsvorsorge in Niederösterreich“, erklärt Direktorin Arco-Zinneberg, MA, Direktorin Marketing und Management der DPU.

Im Rahmen der universitären Lehre betont auch der wissenschaftlich-fachliche Bereich der DPU die Bedeutung des Projekts:

„Alterszahnheilkunde ist ein zentrales Zukunftsthema. Durch die Kooperation mit dem PBZ Mautern schaffen wir eine praxisnahe Ausbildung, von der sowohl unsere Studierenden als auch die ältere Bevölkerung der Region profitieren. Als Universität ist es unsere Aufgabe, Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern auch gesellschaftlich wirksam werden zu lassen. Diese Kooperation zeigt, wie Studium, Forschung und Versorgung ineinandergreifen können“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Rüdiger Junker, MSc FDS RCSEd, Dekan der Fakultät Medizin & Zahnmedizin für das Diplomstudium Zahnmedizin zur/zum Dr*in med. dent. sowie ärztlicher Leiter des Zahnambulatoriums Krems der DPU.

Die Zusammenarbeit fördert darüber hinaus die Inklusion pflegebedürftiger älterer Menschen im medizinischen Versorgungssystem. Studierende der DPU erhalten die Möglichkeit, fundierte praktische Erfahrung im Bereich der Alterszahnheilkunde zu sammeln – einem Fachgebiet, dessen Bedeutung im Zuge des demografischen Wandels stetig zunimmt.

Über die DPU

Die Danube Private University (DPU) in Krems an der Donau ist eine international anerkannte Privatuniversität mit der Fakultät Medizin/Zahnmedizin. Forschung, Praxisorientierung und gesellschaftliche Verantwortung bilden die Grundpfeiler der universitären Ausbildung.

Die DPU steht für Exzellenz in Wissenschaft, Forschung und Lehre und bietet ein State-of-the-Art-Studium – basierend auf der Wissensvermittlung durch renommierte Professor*innen sowie auf praktischer Ausbildung mit modernen Verfahren und innovativem Equipment. Leistungsorientierte Studierende werden in ein intensives, qualitätsorientiertes Studienprogramm eingebunden.