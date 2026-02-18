ÖVP – Mayer: Wohnungsmangel in Wien ist hausgemacht – Neue Wohnbaustadträtin muss rasch Lösungen liefern

Wien (OTS) -

Die heutige Berichterstattung über den zunehmenden Wohnungsmangel in Wien bestätigt aus Sicht der Wiener Volkspartei die Folgen der Wohnbaupolitik von SPÖ und Neos. Wohnbausprecher Gemeinderat Lorenz Mayer sieht darin ein klares Alarmsignal: „Der massive Einbruch bei Baubewilligungen und Fertigstellungen zeigt die Fehlentwicklungen beim Wiener Wohnbau.“

Der Rückgang beim Neubau treffe eine Stadt mit wachsender Bevölkerung besonders hart. „Wenn das Angebot einbricht, steigen die Preise – und genau das erleben wir jetzt. Wohnen wird für mehr Wienerinnen und Wiener immer schwerer leistbar“, so Mayer.

Mayer fordert daher ein Umdenken in der Wohnbaupolitik: schnellere Verfahren, weniger bürokratische Hürden und verlässliche Rahmenbedingungen für Bauträger und Investoren: „Wien braucht wieder Tempo und Planungssicherheit im Wohnbau. Dazu gehört auch, dass die vom Bund bereitgestellten Mittel über die Wohnbaumilliarde endlich konsequent abgerufen und genutzt werden.“ Gleichzeitig braucht es für Wien auch wieder klare Perspektiven im Hinblick auf die Eigentumsförderung.

Mit Blick auf den bevorstehenden Wechsel im Wohnbauressort richtet Mayer klare Erwartungen an die designierte Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch: „Sie muss sich von Beginn an Gedanken machen, wie der Wohnbau wieder in Gang kommt. Ankündigungen reichen nicht – es braucht konkrete Lösungen.“