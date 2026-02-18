  • 18.02.2026, 16:15:32
  • /
  • OTS0137

SPÖ-Manninger zu Frauenmord: Stoppt die Männergewalt an Frauen!

Ein Frauenmord ist keine Verzweiflungstat und kein Beziehungskonflikt, sondern Ausdruck von geschlechtsspezifischer Gewalt

Wien (OTS) - 

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau durch ihren Partner, der anschließend Suizid beging, zeigt sich SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger zutiefst erschüttert. Für Manninger steht fest: Es handelt sich um einen weiteren Frauenmord – eine extreme Form geschlechtsspezifischer Gewalt, bei der ein Mann über das Leben einer Frau bestimmt hat. „Ein Frauenmord ist kein Beziehungskonflikt und keine private Tragödie. Es ist die brutalste Konsequenz patriarchaler Machtverhältnisse, in denen Männer glauben, Anspruch auf Kontrolle über Frauen zu haben – bis hin zu deren Leben“, so Manninger, und weiter: „Unser Mitgefühl gilt der getöteten Frau und ihren Angehörigen.“ ****

Solche Taten dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind eingebettet in eine gesellschaftliche Realität, in der Gewalt gegen Frauen weiterhin verharmlost, bagatellisiert oder als Einzelfall dargestellt werden. „Jeder Frauenmord ist Teil eines strukturellen Problems. Solange Besitzdenken, Kontrolle und Macht über Frauen toleriert werden, bleiben Frauen in Gefahr“, so Manninger.

Daher ist der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner so wichtig. „Die Lücken im Gewaltschutz müssen geschlossen werden. Dieser Fall macht deutlich, wie breit das Gewaltschutznetz gefasst werden muss“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin abschließend. (Schluss) eb

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright