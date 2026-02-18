Städtebund trauert um ehemaligen Chefjuristen Friedrich Slovak

Wien (OTS) -

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger zeigte sich in einer ersten Reaktion tief betroffen vom Tod des ehemaligen Städtebund-Chefjuristen Friedrich Slovak, der kürzlich im 81. Lebensjahr verstorben ist.

Slovak war von 1984 bis 2006 im Österreichischen Städtebund tätig. Die Städtebund-Landesgruppen und Kolleg:innen im Wiener Rathaus schätzten ihn für seine profunde Expertise und sein breites Wissen hinsichtlich der Herausforderungen von Städten und Gemeinden. Ab Ende der 1980-er Jahren beschäftigte er sich auch mit den Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Gemeinschaft. Sein Wissen brachte Slovak unter anderem in den Ausschuss der Regionen und in der Österreichischen Raumordnungskonferenz ein. Slovak war auch Träger des Ehrenzeichens des Österreichischen Städtebundes.

Thomas Weninger, seit 2006 Städtebund-Generalsekretär: „Ich zolle Friedrich Slovak für seine Arbeit großen Respekt. Österreichs Städte und Gemeinden haben davon jahrzehntelang profitiert. Mein Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner Familie“.