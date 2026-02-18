„Schauplatz Gericht“: Streit um Bodenplatte

Wien (OTS) -

Wie ein „Streit um eine Bodenplatte“ eskaliert ist, zeigt am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die neue Ausgabe von „Schauplatz Gericht“, präsentiert von Peter Resetarits.

Streit um Bodenplatte

Ist der teure Rohbau ein Totalpfusch oder kann doch saniert werden? Seit mehr als drei Jahren streiten deswegen Gabriele P. und ein Baumeister vor Gericht. Der Baumeister hat Frau P. wegen Zahlung des offenen Honorars geklagt. Mittlerweile hat er auch Klage wegen übler Nachrede eingebracht. Gabriele P. würde ihn bei Behörden als Baubetrüger bezeichnen. Das sei die Wahrheit, rechtfertigt sich die Angeklagte. Er hätte mit seinem Pfusch ihr Leben zerstört. Eine Lösung des Konflikts scheint nicht in Sicht.

Machtkampf um Familienvermögen

Ein Ehepaar besitzt gemeinsam ein Unternehmen, wer wieviel vom Vermögen nach dem Ableben des Mannes bekommen soll, ist strittig. Die Streitigkeiten haben in mehreren Klagen vor Gericht und in einer Wegweisung des Mannes vom gemeinsamen Wohnsitz gegipfelt, der auch Sitz des Unternehmens ist. Er behauptet, nur deshalb weggewiesen worden zu sein, damit er nicht mehr auf sein Unternehmen Einfluss nehmen kann, dessen Firmensitz er nicht mehr betreten darf.



Dutzende Erben

Als der hochbetagte Otto S. aus dem oberösterreichischen Weißkirchen 2015 starb, erhielten 38 Leute, von denen viele den Verstorbenen gar nicht gekannt hatten, einen überraschenden Brief vom Notar. Der Landwirt hatte nämlich keine Frau, keine Kinder, und Testament hatte er auch keines geschrieben. Es geht um ein Vermögen von zwei Millionen Euro. Doch bald wurde die Freude über den unverhofften Geldsegen gedämpft. Eine Erbin wollte den ganzen Hof allein bekommen und nur eine kleine Entschädigung an die anderen auszahlen. Laut „Anerbenrecht“ ist das rein juristisch möglich. Es folgte ein aufreibender Prozess um den Hof, „Schauplatz Gericht“ berichtet fünf Jahre später, wie der Fall ausgegangen ist.