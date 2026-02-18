Erfolgreicher Abschluss: Gesundheits- und Krankenpflegeschule Horn feiert zehn Absolventinnen und einen Absolventen

St. Pölten (OTS) -

Insgesamt elf Absolventinnen und Absolventen konnten ihre Ausbildung im Gesundheitsbereich an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn erfolgreich abschließen und nahmen kürzlich ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen eines feierlichen Festakts im Landesklinikum Horn entgegen. Im Zuge der feierlichen Zeremonie wurden die Zeugnisse von Landesrat Anton Kasser in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreicht. „Die Abschlussfeier ist ein beeindruckender Meilenstein im Werdegang dieser engagierten Fachkräfte. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich in den hervorragenden Ergebnissen der Abschlussprüfungen niedergeschlagen, und ich möchte allen sehr herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.“

Sieben Absolventinnen und ein Absolvent der Pflegefachassistenz sowie drei Absolventinnen der Pflegeassistenz schlossen ihre Ausbildung erfolgreich ab. „Die Absolventinnen und Absolventen haben hervorragende berufliche Perspektiven, die sich über ganz Niederösterreich erstrecken. Das Gesundheitswesen bietet nicht nur vielfältige und erfüllende Karrieremöglichkeiten, sondern auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld, bei dem jeder Tag neue Herausforderungen und Erfahrungen mit sich bringt“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Kasser.

Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz dauert zwei Jahre, jene zur Pflegeassistenz ein Jahr. In dieser Zeit wird den Schülerinnen und Schülern umfassendes theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege vermittelt. Die hohe Qualität der Ausbildung zeigt sich nicht zuletzt in den Ergebnissen der Abschlussprüfungen: Alle elf Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – fünf mit ausgezeichnetem Erfolg, fünf mit gutem Erfolg und eine mit Erfolg.

Diese Abschlussfeier markiert zugleich den Übergang in eine neue Ära für angehende Pflegefachkräfte in der Region. Seit September 2024 bietet die Fachhochschule IMC Krems den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege am Standort der GuKPS Horn an. Mit diesem wegweisenden Programm wird den Menschen in der Region Waldviertel eine weitere erstklassige Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich eröffnet. Zudem werden an der GuKPS Horn die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) sowie die MAB-Lehrgänge (Medizinische Assistenzberufe) in Operationsassistenz und Gipsassistenz angeboten. Für Pflegeassistentinnen und -assistenten besteht außerdem die Möglichkeit, in das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenz einzusteigen. Somit ist die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Horn die einzige Ausbildungsstätte in NÖ, die das gesamte Spektrum der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege bieten kann – von der Pflegeassistenz bis hin zum Bachelorstudium wird in Horn alles angeboten“, freut sich Mag. Franz Huber, Kaufmännischer Direktor des LK Horn-Allentsteig.

Nähere Informationen: Sonja Dietrich, Landesklinikum Horn-Allentsteig, Telefon 02982/9004-16010, E-Mail [email protected], bzw. Stefanie Brack, BA, Abteilung Kommunikation bei der NÖ Landesgesundheitsagentur, Telefon 43 2742 9009 499, E-Mail [email protected], http://www.landesgesundheitsagentur.at