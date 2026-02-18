  • 18.02.2026, 14:13:32
  • /
  • OTS0119

Hergovich: Nur Top-Verdiener sind für FPÖ Leistungsträger

Freiheitliche kennen das Lohnniveau in Österreich nicht

St. Pölten (OTS) - 

„Die selbsternannte soziale Heimatpartei FPÖ kennt offenbar die Einkommenssituation im Land nicht. Die Höchstbeitragsgrundlage in Österreich liegt inzwischen bei 6930 Euro. Für die FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Berlakowitsch sind nur Menschen, die deutlich mehr verdienen, der Mittelstand. Offenbar ist der abgehobenen FPÖ nicht bewusst, dass normale Angestellte und Arbeiter, die täglich leisten, nicht 6930 Euro pro Monat verdienen. Das entspricht nicht der Realität. Die überwältigende Mehrheit der unselbständigen Beschäftigten verdient unter der Höchstbeitragsgrundlage. Warum sie alle prozentuell deutlich mehr Sozialversicherungsbeitrag zahlen müssen als die Top-Verdiener, versteht kein Mensch“, sagt SPÖ NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich und ergänzt:

„Es ist nur fair, wenn alle Menschen im Land zum Gesundheitssystem beitragen - das sehen auch viele Top-Verdiener so. Warum die Sekretärinnen und Sekretäre im FPÖ-Klub prozentual mehr ins Gesundheitssystem einzahlen als die Abgeordnete Berlakowitsch und noch viel mehr als der Klubobmann Kickl versteht kein Mensch. Fair wäre es, wenn Kickl genauso viel beitragen würde wie sein Sekretariat, die Fahrer oder die Menschen, die ihm sein Mittagessen kochen und bringen. Davon hätte auch Herbert Kickl etwas, denn das Gesundheitssystem würde enorm profitieren. Eine echte Milliarde an Mehreinnahmen würde zu viel besseren Gesundheitsleistungen führen. Davon profitieren dann auch Kickl und Berlakowitsch als Patienten.“

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Niederösterreich
Daniel Steinlechner
Telefon: +43 650 4919830
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SLN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Niederösterreich
Daniel Steinlechner
Telefon: +43 650 4919830
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright