  • 18.02.2026, 14:02:32
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FPÖ-Landbauer: „Österreich-Tarif nur billiger Trick! EVN darf Niederösterreicher nicht hinters Licht führen“

Verbund verführt seine Kunden – Niederösterreicher verdienen billige Stromtarife

Sankt Pölten (OTS) - 

„Der von der Verlierer-Ampel hochgejubelte Österreich-Tarif des Verbund-Konzerns ist kein großer Wurf, sondern ein billiger Taschenspielertrick auf dem Rücken aller Kunden“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer den ab März gültigen Österreich-Tarif des teilstaatlichen Konzerns.

„Die Probleme am Energiemarkt sind das Resultat jahrelanger, hausgemachter Fehlentscheidungen. Mit zeitlich begrenzten Aktionstarifen wird nur von der eigenen Unfähigkeit abgelenkt“, so Landbauer weiter.

„Solche Einmalrabatte verschleiern gekonnt die Kostenexplosion im zweiten Vertragsjahr – und aus einer Entlastung wird dann schnell eine Belastung. Ich kann der EVN nur empfehlen, auf solche billigen Tricks zu verzichten. Die Niederösterreicher wollen billigen Strom und klare Tarife ohne Lockangebote und Superbonus. Alles andere wäre eine Täuschung und in der Folge eine herbe Enttäuschung aller Niederösterreicher.“

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