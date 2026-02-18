  • 18.02.2026, 13:49:33
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Einladung zum Pressegespräch: Projektentwickler präsentieren Lösungsvorschläge zu drängenden Themen

Wien (OTS) - 

Immobilienprojektentwicklung ist komplex. Die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) befasst sich daher mit ihren Expertinnen und Experten in mehreren Ausschüssen gezielt mit einzelnen Themen und erarbeitet praxisnahe Lösungen. Die drängendsten davon werden in einem Pressegespräch – zu dem wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich einladen – präsentiert.

Ihre Gesprächspartner: Andreas Köttl (VÖPE-Präsident), Sabine Müller (VÖPE-Vorständin, VÖPE-Ausschuss Nachhaltigkeit) und Roman Fritz-Salamon (VÖPE-Ausschuss Bauen)

Wann: Dienstag, 3. März 2026 um 9.30 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitte um Anmeldung bei Petra Roth [email protected]

Das Pressegespräch wird unter folgendem Link auch live gestreamt: https://events.streaming.at/voepe-20260303

Einladung zum Pressegespräch: Projektentwickler präsentieren Lösungsvorschläge zu drängenden Themen

Immobilienprojektentwicklung ist komplex. Die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) befasst sich daher mit ihren Expertinnen und Experten in mehreren Ausschüssen gezielt mit einzelnen Themen und erarbeitet praxisnahe Lösungen. Die drängendsten davon werden in einem Pressegespräch – zu dem wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich einladen – präsentiert. Ihre Gesprächspartner: Andreas Köttl (VÖPE-Präsident), Sabine Müller (VÖPE-Vorständin, VÖPE-Ausschuss Nachhaltigkeit) und Roman Fritz-Salamon (VÖPE-Ausschuss Bauen)

Datum: 03.03.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/voepe-20260303

Rückfragen & Kontakt

ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.albacommunications.at

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[Dienstag, 03.03.2026, 09:30]

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