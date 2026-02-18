- 18.02.2026, 13:49:33
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Einladung zum Pressegespräch: Projektentwickler präsentieren Lösungsvorschläge zu drängenden Themen
Immobilienprojektentwicklung ist komplex. Die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) befasst sich daher mit ihren Expertinnen und Experten in mehreren Ausschüssen gezielt mit einzelnen Themen und erarbeitet praxisnahe Lösungen. Die drängendsten davon werden in einem Pressegespräch – zu dem wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich einladen – präsentiert.
Ihre Gesprächspartner: Andreas Köttl (VÖPE-Präsident), Sabine Müller (VÖPE-Vorständin, VÖPE-Ausschuss Nachhaltigkeit) und Roman Fritz-Salamon (VÖPE-Ausschuss Bauen)
Wann: Dienstag, 3. März 2026 um 9.30 Uhr
Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitte um Anmeldung bei Petra Roth [email protected]
Das Pressegespräch wird unter folgendem Link auch live gestreamt: https://events.streaming.at/voepe-20260303
Einladung zum Pressegespräch: Projektentwickler präsentieren Lösungsvorschläge zu drängenden Themen
Immobilienprojektentwicklung ist komplex. Die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) befasst sich daher mit ihren Expertinnen und Experten in mehreren Ausschüssen gezielt mit einzelnen Themen und erarbeitet praxisnahe Lösungen. Die drängendsten davon werden in einem Pressegespräch – zu dem wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich einladen – präsentiert. Ihre Gesprächspartner: Andreas Köttl (VÖPE-Präsident), Sabine Müller (VÖPE-Vorständin, VÖPE-Ausschuss Nachhaltigkeit) und Roman Fritz-Salamon (VÖPE-Ausschuss Bauen)
Datum: 03.03.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
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ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.albacommunications.at
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