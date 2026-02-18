Wachstum bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte am Standort Wien

Wien (OTS) -

Mit Februar behält das Haslinger / Nagele Rechtsanwälte Team mit einem Neueinstieg und einem internen Aufstieg am Wiener Standort seinen Wachstumskurs der letzten Jahre bei. Mit Klara Fuchs (38) gewinnt Haslinger / Nagele eine versierte Anwältin mit vielfältiger Erfahrung im Bereich Compliance, um Unternehmen verstärkt bei der Implementierung und Weiterentwicklung von Compliance-Maßnahmen zur Risiko- und Haftungsminimierung als auch bei der gerichtsfesten Aufarbeitung von Compliance-Verstößen zu unterstützen. Zudem steigt Reka Krasznai (39) zur Rechtsanwältin auf und verstärkt das Team im öffentlichen Recht.

Neueinstieg: Mit Klara Fuchs wird Compliance Schwerpunkt erweitert

„ Für eine Wirtschaftskanzlei wie Haslinger / Nagele ist Compliance als „Querschnittsmaterie“, die Rechtsfragen verschiedener Spezialdisziplinen verbindet, ein wichtiges Beratungsfeld. Dies umso mehr, da gerade die Rechtsgrundlagen für Compliance einem raschen Wandel unterliegen. So wurde etwa durch die neue EU-AML-Verordnung der Rechtsrahmen für Geldwäscheprävention nachgeschärft. Es freut uns daher besonders, mit Klara Fuchs eine Expertin gewonnen zu haben, die im Bereich Compliance-Beratung bereits über zehn Jahre Berufserfahrung hat und hier insbesondere auf die Beratung im Zusammenhang Anti-Money-Laundering spezialisiert ist “, betont Martin Stempkowski, Partner bei Haslinger / Nagele.

Die ursprünglich aus Linz stammende Klara Fuchs begann 2012 ihre Karriere bei einer Wiener Kanzlei mit dem Schwerpunkt Zivilrecht, insbesondere Bank- und Kapitalmarktrecht. Sehr bald entdeckte sie jedoch die Faszination für die Bereiche Vergaberecht und Compliance und wechselte zu einer bedeutenden Wiener Großkanzlei, wo ihr Schwerpunkt zuletzt insbesondere auf internen Untersuchungen an der Schnittstelle von Vergabe-, Wirtschaftsstraf- und Kartellrecht lag. Bevor Fuchs zu Haslinger / Nagele wechselte, war sie als Managerin bei einem der „Big Four“ -Unternehmen im Bereich AML, CFT & Sanktionen Compliance tätig.

„ Ich freue mich sehr, meine Erfahrung im Compliance-Bereich künftig bei Haslinger / Nagele einbringen zu können und Mandant:innen bei der Bewältigung zunehmend komplexer regulatorischer Anforderungen praxisnah zu unterstützen “, betont Klara Fuchs.

Aufstieg: Reka Krasznai steigt zur Anwältin auf

„Reka Krasznai verfügt über eine seltene Gabe: den juristischen 360 Grad-Blick. Herausragende Expertise und Erfahrung als Legistin im Umweltministerium, gepaart mit anwaltlichem Engagement und der Fähigkeit, in interdisziplinären Teams tragfähige Lösungen zu erarbeiten, befähigen sie zu außerordentlichen Leistungen für unsere Mandant:innen. In ihrer Spezialdisziplin, dem Umwelt- und Produktrecht, zählt sie zu den kreativsten Köpfen ihrer Generation. Wir freuen uns, dass sie als Anwältin den erfolgreichen Weg unserer Kanzlei im Dienste unserer Mandant:innen mitgestalten wird“ , freut sich Wilhelm Bergthaler, Partner bei Haslinger / Nagele, über den Aufstieg.

Vor ihrem Einstieg bei Haslinger / Nagele arbeitete Reka Krasznai für neun Jahre im Umweltministerium sowie im Tourismusministerium und war währenddessen auch bei der europäischen Kommission in Brüssel tätig. Ihre Dissertation zum Abfallbegriff und zum Ende der Abfalleigenschaft wurde 2019 mit dem Österreichischen Umwelt- und Technikrechtspreis ausgezeichnet. Seit 2020 ist Reka Krasznai als Rechtsanwaltsanwärterin im öffentlichen Recht bei Haslinger / Nagele tätig. Neben ihrer Publikations- und Vortragstätigkeit im Umweltrecht ist sie auch als Gastvortragende an der JKU Linz tätig.