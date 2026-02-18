Gremel (SPÖ): Konsequentes Vorgehen bei Missständen, verlässliche Plätze für Kinder, klares Upgrade für das System

Wien (OTS) -

In der Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats ordnete SPÖ-Gemeinderat sowie Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel das Vorhaben ‚Wien denkt den Kindergarten neu‘ positiv ein und setzte zugleich einen deutlichen Schwerpunkt: „Wien handelt konsequent dort, wo es rechtsstaatlich möglich ist, schützt Kinder und Familien durch geordnete Übergänge und arbeitet an einem gemeinsamen, hochwertigen System mit klaren Standards. Eine Stadt, die zu den lebenswertesten zählt, bleibt nicht stehen. Sie zieht Unkraut aus, ohne die Beete zu verwüsten: konsequent bei Missbrauch, sorgfältig bei Versorgung, ambitioniert bei Qualität.“

Ausgangspunkt seiner Rede waren Vertragskündigungen bei Trägern, bei denen in der Vergangenheit Malversationen festgestellt worden waren. Gremel stellte klar, dass Wien sauber prüft, wo Kündigungen zulässig sind, und dann rechtskonform handelt. Zugleich betonte er den Respekt gegenüber den vielen privaten Trägern, die verlässlich arbeiten, und eine Null-Toleranz-Linie gegenüber jenen, die die Stadt ausnutzen wollen.

Im Mittelpunkt stehe die Versorgung der betroffenen Kinder. Mit der MA 10 gebe es einen strukturierten Prozess, damit Eltern und Erziehungsberechtigte Unterstützung bei der Suche nach Ersatzplätzen erhalten und ein fließender Übergang bis zum Stichtag möglich bleibt.

Inhaltlich umriss Gremel, was ‚Kindergarten neu denken‘ bedeutet: Multiprofessionalität dauerhaft verankern, Standorte stärker als Ganzes organisieren, Vereinbarkeit durch passende Öffnungszeiten sichern, mehr inklusive Plätze schaffen, Sprachförderung verbessern und städtische sowie private Kindergärten schrittweise in einem gemeinsamen System mit hochwertigen Standards, klaren Rahmenbedingungen und stabiler Finanzierung zusammenführen. Als Fundament nannte er die städtischen Kindergärten, die weiter gestärkt werden sollen.

„Unser stärkstes Asset sind die städtischen Kindergärten. An denen wird nicht gerüttelt, sie sind die Basis. Am Ende dieses Prozesses steht: weiterhin hohe Qualität, Vereinbarkeit für alle und ein Upgrade dort, wo es Probleme gibt. Darauf können sich die Wiener*innen verlassen“, schließt Gremel ab.