Green Legacy erhält CE-Zertifizierung für Polygrain

Hollabrunn, Wien (OTS) -

Green Legacy setzt den nächsten strategischen Schritt in Richtung Internationalisierung: Das innovative wasserspeichernde Granulat Polygrain ist ab sofort CE-zertifiziert. Damit erfüllt das Unternehmen die europäischen Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Umweltverträglichkeit und schafft die Grundlage für den flächendeckenden Einsatz in der gesamten EU.

Die CE-Kennzeichnung ist ein entscheidender Schritt für die konsequente Expansion innerhalb Europas. Sie ermöglicht nicht nur den erleichterten Marktzugang, sondern stärkt auch das Vertrauen von Vertriebspartnern, öffentlichen Auftraggebern und Anwendern in die geprüfte Produktqualität.

Polygrain wurde speziell für die Herausforderungen des Klimawandels entwickelt. Durch seine hohe Wasserspeicherfähigkeit verbessert es die Anwuchsrate von Pflanzen, reduziert Bewässerungsintervalle und senkt langfristig Pflege- und Betriebskosten. Das Produkt kommt bereits erfolgreich in der Forstwirtschaft, im Wein- und Obstbau sowie im urbanen Grünraum zum Einsatz – überall dort, wo Trockenstress zu den zentralen Herausforderungen zählt.

„Die CE-Zertifizierung ist für uns die logische Konsequenz unserer internationalen Wachstumsstrategie“, erklärt Antonio de Vall CEO von Green Legacy. „Unser Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für resiliente Pflanzungen und effizientes Wassermanagement weltweit verfügbar zu machen und gemeinsam mit starken Partnern weiter zu skalieren.“

Parallel zur CE-Zertifizierung hat Green Legacy auch die markenrechtliche Absicherung seiner Produktlinien umgesetzt. Die nun registrierten Wort-Bild-Marken schaffen die Grundlage für einen klaren, wiedererkennbaren Marktauftritt und sichern die langfristige Positionierung der Innovationen im internationalen Wettbewerb.

Mit diesen Schritten unterstreicht Green Legacy seinen Anspruch, ökologische Innovationen aus Österreich international zu etablieren und aktiv zur Klimawandelanpassung in der Land- und Forstwirtschaft sowie im kommunalen Grünraummanagement beizutragen.