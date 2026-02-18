  • 18.02.2026, 11:27:32
  • /
  • OTS0083

ORF-„Eco“: Steuerbetrug aufgedeckt – wie Gastronomen Umsätze verschleiern

Am 19. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu folgenden Themen:

Steuerbetrug aufgedeckt – wie Gastronomen Umsätze verschleiern

Ein schneller Kaffee – der Gast zahlt, aber eine Rechnung gibt es nicht. Was oft unbemerkt bleibt, ist für manchen Wirt ein Steuerschlupfloch. Wie einfach es ist, die Registrierkassenpflicht zu umgehen, zeigt ein aktueller Fall in der Gastronomie: Mit einer Software haben dutzende Gastwirte ihre Umsätze manipuliert. Barzahlungen wurden nachträglich aus den Kassen gelöscht, was Schäden in Millionenhöhe verursacht hat – auf unser aller Rechnung. Wie lässt sich Manipulation an Registrierkassen künftig verhindern, und ist Barzahlung wirklich ein Einfallstor für Steuerhinterziehung? Bericht: Ines Ottenschläger, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Mehr Rüstungsexporte – zwischen Wachstumschance und Neutralität

Europa rüstet massiv auf und pumpt Milliarden in die Verteidigungsfähigkeit. Geht es nach der österreichischen Bundesregierung, soll nun auch die heimische Rüstungsindustrie davon profitieren. Die aktuelle Industriestrategie nennt die österreichische Verteidigungs- und Sicherheitswirtschaft als Wachstumschance. Versprochen werden staatliche Exportgarantien sowie beschleunigte Genehmigungsverfahren, was gleichbedeutend mit einem Abschied der historisch bedingten Zurückhaltung im Rüstungsbereich wäre. Zusätzlich bleibt die juristisch brisante Frage: Wie weit lässt unsere Neutralität die geplante Exportoffensive überhaupt zu? Bericht: Matthias Linke, Hans Hrabal

Nachfolge gesucht – wer führt unsere Unternehmen weiter?

Viele Unternehmer wollen gerne in den Ruhestand, haben aber Probleme eine geeignete Nachfolge zu finden. In Österreich steht inzwischen jede zehnte Firma vor einem Generationenwechsel: rund 20.000 heimische Firmen könnten also in den kommenden fünf Jahren zusperren, wenn niemand den Betrieb übernimmt. Zwei Familienunternehmen erzählen, wie ihre Übergabe gelungen ist und welche Herausforderungen es dabei gegeben hat. Bericht: Markus Waibel

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright