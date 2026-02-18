„Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“: Folge zwei mit „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard bei Nina Horowitz

Wien (OTS) -

Nach dem Auftakt mit Starkabarettist Michael Niavarani am Valentinstag (bzw. im TV am 17. Februar 2026) geht „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ mit Nina Horowitz in die nächste Runde. Am Samstag, dem 21. Februar, ist auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen Episode zwei abrufbar, in der sich „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard in einem sehr persönlichen Gespräch über die Liebe öffnet und so manch spannendes Detail aus ihrem Leben mit ihrer Gastgeberin und dem Publikum teilt. Die Videoaufzeichnung der Sendung steht am Dienstag, dem 24. Februar, um 23.30 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON (anschließend auch als Video-on-Demand) auf dem Programm.

„Wie in einer Therapiestunde“ – mehr zum Inhalt von Folge 2:

„Wenn die Liebe da ist, ist sie das schönste Gefühl überhaupt“, bekennt Vollblutjournalistin Nadja Bernhard in diesem sehr offenen Gespräch. Und auch für Romantik hat die bekannte „Zeit im Bild“- Präsentatorin, die für den ORF insgesamt zehn Jahre im Ausland, u. a. als Korrespondentin in Rom und Washington, tätig war, durchaus etwas übrig – zum Beispiel bei einem kulinarischen Erlebnis zu zweit. Darüber, warum Glasnudelsuppe beim ersten Date aber trotzdem eine schlechte Wahl ist, aber auch über vieles mehr lachen Gastgeberin Nina Horowitz und sie in dieser Folge.

Und das, obwohl Bernhard ja eigentlich gar nicht zum neuen Podcast der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Macherin kommen wollte, wie Horowitz gleich zu Beginn erzählt: „Du hast ja geglaubt, dass ich dich verkuppeln will.“ Und das will die in Kanada geborene Südsteirerin auf keinen Fall werden – nicht einmal von der „Verkupplerin des Landes“, wie sie Horowitz nennt. In ihrer Rolle als Neo-Podcast-Host stellt diese klar: „Aber es ist ja sowieso nicht der Fall. Es ist ein Podcast, bei dem ich mit Prominenten oder Expertinnen und Experten über die Liebe spreche.“ „Und du hast gedacht: Nehm’ ich gleich eine Expertin“, pariert Bernhard scherzhaft.

Das neue Studio des „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Podcasts kommt bei der Hundeliebhaberin jedenfalls gut an – finden sich doch ein paar süße Porzellan-Vierbeiner wie ein schwarzer Pudel und ein weißer Malteser in der Dekoration, ganz in bester „Liebesg’schichten“-Nippes-Manier. Wen ihr Hund vielleicht zwicken würde, wie sehr sie sich auf die Liebe einlässt, für wen sie sich sogar einen Anker tätowieren lassen würde und wodurch Nina Horowitz sie fast zu Tränen rührt, all das und vieles mehr erzählt Nadja Bernhard in diesem sehr persönlichen und tiefgehenden Podcast-Gespräch. „Wie in einer Therapiestunde“, stellt die Moderatorin humorvoll fest.

Weitere sechs Ausgaben mit Helene Klaar, Thomas Stipsits, Pablo Hagemeyer, Gerti Senger, Lara Vadlau und Thomas Sykora

„Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ ist vorläufig auf acht Folgen angelegt, die wöchentlich immer ab Samstag auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind bzw. dienstags im Spätabend (ca. 23.30 Uhr) auf dem Programm von ORF 1 (und ORF ON) stehen. In der dritten Episode spricht Österreichs bekannteste Scheidungsanwältin Helene Klaar (3. März) mit Nina Horowitz über ihre beruflichen Erfahrungen zum Thema (gescheiterte) Beziehungen. In den weiteren drei Ausgaben sind Kabarettist Thomas Stipsits (10. März), Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Narzissmus-Experte Pablo Hagemeyer (17. März) und noch ohne fixen Sendetermin Psychologin und Paartherapeutin Gerti Senger, Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau sowie Ex-Skirennläufer und ORF-Skiexperte Thomas Sykora zu Gast.

Bewerbungen für „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel noch möglich

Auch wenn Dokumentaristin Nina Horowitz derzeit mit dem neuen Podcast beschäftigt ist, drehen sie und ihr Team parallel schon an der Jubiläumsstaffel der TV-Porträtreihe. Singles aus allen Bundesländern, die bei der 30. Saison von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ dabei sein wollen, können sich bei der Redaktion bewerben: via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.