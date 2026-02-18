- 18.02.2026, 11:17:32
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Vorausmeldung LEBENSART Reisen: Wie im Film
Morgen erscheint eine neue Ausgabe des nachhaltigen Reisemagazins aus dem Lebensart Verlag.
Manchen Orten begegnen wir zuerst im Kino oder zwischen den Seiten eines Buches, manche wirken gar wie gemalt.
In dieser LEBENSART Reise begeben wir uns zu Schauplätzen der Fantasie und der Geschichte(n) – nicht für ein schnelles Foto, sondern auf eine zauberhafte, genussvolle und nachhaltige Reise zu jenen Plätzen, die Regisseur*innen, Maler*innen und Schriftsteller*innen in ihren Werken einfangen und an denen wir selbst Inspiration finden.
Blätter hinein!
Rückfragen & Kontakt
Michaela R. Reisinger
E-Mail: [email protected]
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