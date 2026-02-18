Wien (OTS) -

In der Brambillagasse 20 in Wien-Simmering entstehen vier moderne Stadthäuser mit Dachterrasse, Balkon und Eigengarten. Ergänzend dazu realisiert die BWS-Gruppe 16 attraktive Eigentumswohnungen mit 50 bis 77 m² und zwei bis drei Zimmern.

Eines der Stadthäuser kann bereits jetzt in einem 3D-Rundgang virtuell besichtigt werden.

Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Gleichenfeier ein.

Gleichenfeier im Projekt Brambilla

Datum: 25.02.2026, 16:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Brambillagasse 20, Garage Bauprojekt Brambilla

Brambillagasse 20

1110 Wien

Österreich

URL: https://www.bwsg.at/projekt/brambilla/