- 18.02.2026, 11:16:02
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Gleichenfeier im Projekt Brambilla
BWS-Gruppe errichtet Stadthäuser und Eigentumswohnungen in Wien-Simmering.
In der Brambillagasse 20 in Wien-Simmering entstehen vier moderne Stadthäuser mit Dachterrasse, Balkon und Eigengarten. Ergänzend dazu realisiert die BWS-Gruppe 16 attraktive Eigentumswohnungen mit 50 bis 77 m² und zwei bis drei Zimmern.
Eines der Stadthäuser kann bereits jetzt in einem 3D-Rundgang virtuell besichtigt werden.
Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Gleichenfeier ein.
Gleichenfeier im Projekt Brambilla
Datum: 25.02.2026, 16:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Brambillagasse 20, Garage Bauprojekt Brambilla
Brambillagasse 20
1110 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at
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