  • 18.02.2026, 11:16:02
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  • OTS0078

Gleichenfeier im Projekt Brambilla

BWS-Gruppe errichtet Stadthäuser und Eigentumswohnungen in Wien-Simmering.

Wien (OTS) - 

In der Brambillagasse 20 in Wien-Simmering entstehen vier moderne Stadthäuser mit Dachterrasse, Balkon und Eigengarten. Ergänzend dazu realisiert die BWS-Gruppe 16 attraktive Eigentumswohnungen mit 50 bis 77 m² und zwei bis drei Zimmern.

Eines der Stadthäuser kann bereits jetzt in einem 3D-Rundgang virtuell besichtigt werden.

Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Gleichenfeier ein.

Gleichenfeier im Projekt Brambilla

Datum: 25.02.2026, 16:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Brambillagasse 20, Garage Bauprojekt Brambilla
Brambillagasse 20
1110 Wien
Österreich

URL: https://www.bwsg.at/projekt/brambilla/

Rückfragen & Kontakt

BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at

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[Mittwoch, 25.02.2026, 16:00]

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