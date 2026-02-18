Die OÖNachrichten bleiben die Nummer 1 in Oberösterreich

Linz (OTS) -

104.754 Exemplare der OÖNachrichten werden Tag für Tag in Oberösterreich verbreitet. Das macht die OÖNachrichten, die seit mehr als 160 Jahren tief im Land verwurzelt sind, zur führenden Tageszeitung in Oberösterreich. Dies bestätigen die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) aufs Neue. Nähe schafft Vertrauen: Die Leserinnen und Leser wissen einen qualitativ hochwertigen Journalismus aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu schätzen, die OÖNachrichten liefern aber auch darüber hinaus verlässliche Inhalte und wichtige Hintergründe zur Meinungsbildung.

Die ÖAK-Zahlen im Überblick:

Verkaufte Auflage: 91.448 [1] Exemplare (davon 20.849 ePaper)

91.448 [1] Exemplare Verbreitete Auflage: 104.754 [2] Exemplare (davon 20.942 ePaper)

104.754 [2] Exemplare Abonnements: 84.312 [3]

84.312 [3] Abonnentenquote: 92,2 % [4]

„Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist verlässliche Information besonders wichtig“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi. „Unsere stabilen Auflagenzahlen zeigen, dass unsere Abonnentinnen und Abonnenten bewusst auf Qualität setzen und den Wert einer täglichen Zeitung schätzen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.“

Vertriebsleiter Martin Prinz: „Unsere Leserinnen und Leser schätzen die Qualität und Verlässlichkeit unserer Berichterstattung – in der gedruckten Ausgabe ebenso wie digital. Die hohe Abonnentenquote zeigt, dass die OÖNachrichten für viele Menschen ein fixer Bestandteil ihres Alltags sind. Diese Treue ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.“

Gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern stehen die OÖNachrichten für Vertrauen, Beständigkeit und regionale Verbundenheit.

Für nähere Informationen zu den Werbemöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: [email protected] oder Tel. 0732/7805-518.

[1] Quelle: ÖAK, JS 2025, verkaufte Auflage, Mo-Sa, davon 20.849 ePaper

[2] Quelle: ÖAK, JS 2025, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa, davon 20.942 ePaper

[3] Quelle: ÖAK, JS 2025, Anteil der Abos an verkaufter Auflage

[4] Quelle: ÖAK, JS 2025, Abonnements, Mo-Sa, davon 20.783 ePaper