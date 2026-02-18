  • 18.02.2026, 10:54:02
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Firmeninformationstag an der HTL Spengergasse

Brücke zwischen Schule und Wirtschaft

Wien (OTS) - 

Am 19. Februar 2026 öffnet die HTL Spengergasse in Wien von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen für den Firmeninformationstag (FIT). Unternehmen aus Informatik, Technik und Wirtschaft treten dort direkt mit Schülerinnen und Schülern in Austausch und bieten Infos zu Praktika, Diplomarbeiten sowie Berufseinstiegen.

Als führende Informatik-Schule Österreichs verbindet die HTL Spengergasse ihre Schüler mit Firmen, Behörden und Organisationen. Der FIT ermöglicht frühzeitige Einblicke in Karrierewege in Informatik, Design und Technik sowie Kontakte zu Arbeitgebern.

Unternehmen aus IT, Industrie, öffentlichem Sektor und mehr präsentieren Projekte und Stellenangebote. Ein Rahmenprogramm mit „On-Stage“-Präsentationen und Projektlounge bietet vertiefende Gespräche.

Der FIT unterstützt alle Jahrgänge beim Berufseinstieg, gibt Kompetenz-Feedback und stärkt Firmenkooperationen.

Rückfragen & Kontakt

HTL Spengergasse
Dipl.-Ing. Michael Pühringer
Telefon: +43 1 54615 382
E-Mail: pü[email protected]

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