- 18.02.2026, 10:00:06
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Einladung zum Pressegespräch am Dienstag 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr
IMMY Award + Wiener Immobilienmakler und ihre Herausforderungen 2026
Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder lädt anlässlich der Verleihung des IMMY Awards zum Pressegespräch:
Die Wiener Immobilienmakler und ihre Herausforderungen 2026
- Dienstag, 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr
- Saal 3, Ebene 0, Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien
Bereits zum 20. Mal prämiert die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder die besten Wiener Immobilienmakler mit dem IMMY Award.
- Was zeichnet die Wiener Immobilienmakler aus und welche Herausforderungen müssen aktuell am Markt bestanden werden?
- Wie haben sich die Bedürfnisse und Anforderungen der Kundinnen und Kunden, wie das Angebot am Wiener Immobilienmarkt verändert?
- Was bringt der Wiener Wohnimmobilienmarkt 2026?
Darüber diskutieren mit Ihnen
- Michael Pisecky, Obmann Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
- Philipp Sulek, Berufsgruppensprecher der Makler und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
- Dietmar Hofbauer, IMMY Award Projektleiter und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung per Mail unter [email protected]
Die Teilnahme ist auch online möglich. Der Link wird nach Anmeldung bekanntgegeben.
Rückfragen & Kontakt
FG Immobilientreuhänder - Fachgruppengeschäftsführerin
Mag. Marie-Sophie Lamezan-Salins
E-Mail: [email protected]
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