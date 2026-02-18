Einladung zum Pressegespräch am Dienstag 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr

Wien (OTS) -

Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder lädt anlässlich der Verleihung des IMMY Awards zum Pressegespräch:

Die Wiener Immobilienmakler und ihre Herausforderungen 2026

Dienstag, 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr

Saal 3, Ebene 0, Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Bereits zum 20. Mal prämiert die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder die besten Wiener Immobilienmakler mit dem IMMY Award.

Was zeichnet die Wiener Immobilienmakler aus und welche Herausforderungen müssen aktuell am Markt bestanden werden?

Wie haben sich die Bedürfnisse und Anforderungen der Kundinnen und Kunden, wie das Angebot am Wiener Immobilienmarkt verändert?

Was bringt der Wiener Wohnimmobilienmarkt 2026?

Darüber diskutieren mit Ihnen

Michael Pisecky , Obmann Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder

, Obmann Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Philipp Sulek , Berufsgruppensprecher der Makler und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder

, Berufsgruppensprecher der Makler und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Dietmar Hofbauer, IMMY Award Projektleiter und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung per Mail unter [email protected]

Die Teilnahme ist auch online möglich. Der Link wird nach Anmeldung bekanntgegeben.