  • 18.02.2026, 10:00:06
  • /
  • OTS0050

Einladung zum Pressegespräch am Dienstag 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr

IMMY Award + Wiener Immobilienmakler und ihre Herausforderungen 2026

Wien (OTS) - 

Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder lädt anlässlich der Verleihung des IMMY Awards zum Pressegespräch:

Die Wiener Immobilienmakler und ihre Herausforderungen 2026

  • Dienstag, 24. Februar 2026 um 9.00 Uhr
  • Saal 3, Ebene 0, Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Bereits zum 20. Mal prämiert die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder die besten Wiener Immobilienmakler mit dem IMMY Award.

  • Was zeichnet die Wiener Immobilienmakler aus und welche Herausforderungen müssen aktuell am Markt bestanden werden?
  • Wie haben sich die Bedürfnisse und Anforderungen der Kundinnen und Kunden, wie das Angebot am Wiener Immobilienmarkt verändert?
  • Was bringt der Wiener Wohnimmobilienmarkt 2026?

Darüber diskutieren mit Ihnen

  • Michael Pisecky, Obmann Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
  • Philipp Sulek, Berufsgruppensprecher der Makler und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
  • Dietmar Hofbauer, IMMY Award Projektleiter und Ausschussmitglied der FG Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung per Mail unter [email protected]

Die Teilnahme ist auch online möglich. Der Link wird nach Anmeldung bekanntgegeben.

Rückfragen & Kontakt

FG Immobilientreuhänder - Fachgruppengeschäftsführerin
Mag. Marie-Sophie Lamezan-Salins
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WHK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Wien

Rückfragen & Kontakt

FG Immobilientreuhänder - Fachgruppengeschäftsführerin
Mag. Marie-Sophie Lamezan-Salins
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright