W-Schachner: Hochsteuerland Österreich – es reicht! Unternehmer brauchen Entlastung, keine neuen Belastungen.

Wien (OTS) -

Österreich ist längst ein Hochsteuerland und trotzdem diskutiert die Bundesregierung weiter über neue Einnahmen und neue Belastungen. Statt endlich die strukturellen Probleme im aufgeblähten Staatsapparat zu lösen, wird weiter an der Steuerschraube gedreht. Während draußen die Betriebe um Aufträge, Liquidität und Mitarbeiter kämpfen, wächst im System der Verwaltungsapparat weiter, die Bürokratie nimmt zu und der Standort verliert Schritt für Schritt an Tempo.

Für die Freiheitliche Wirtschaft ist klar: Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein massives Ausgabenproblem! Der Staat ist zu teuer, zu langsam und zu weit von der wirtschaftlichen Realität entfernt. Wer in einer Phase schwacher Konjunktur Betriebe zusätzlich belastet, gefährdet Arbeitsplätze, Investitionen und unseren Wohlstand.

Was jetzt notwendig ist, ist keine kosmetische Korrektur, sondern eine echte Reform des Systems. Es braucht spürbare Entlastung bei den Lohnnebenkosten, echten Bürokratieabbau und klare, effiziente Strukturen statt gewachsener Doppelgleisigkeiten. Leistung, Verantwortung und unternehmerische Initiative müssen sich wieder lohnen. Österreich braucht wieder Zuverlässigkeit, Planungssicherheit und den Mut zur Veränderung, damit unsere Wirtschaft ihre Stärke entfalten kann.

Der Präsident der österreichischen Unternehmerakademie, René Schachner MSc, bringt es auf den Punkt: „Unsere Betriebe brauchen keine weiteren Abgaben und Belastungen, sondern endlich Respekt vor ihrer Leistung. Wer den Staatsapparat weiter aufbläht und ständig an der Abgabenschraube dreht, gefährdet den Standort. Jetzt ist die Zeit für eine echte, strukturelle Reform – klar, konsequent und ohne politische Schönfärberei.“