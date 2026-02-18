GrECo stärkt Marktpräsenz in Tirol: Messner Versicherungsmakler übergibt an GrECo

Wien (OTS) -

Nach 35 Jahren als selbstständiger Versicherungsmakler übergibt Hannes Messner seinen Kundenbestand an GrECo. Damit baut Österreichs führender Risikoberater und Versicherungsmakler seine Marktstellung in Tirol weiter aus.

Hannes Messner, seit 1990 als selbstständiger Versicherungsmakler mit Sitz in Gschnitz im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol tätig, übergibt nach 35 Jahren seine Klienten an GrECo. Ziel der Übernahme durch GrECo ist es, den von ihm über Jahrzehnte betreuten Unternehmen auch in Zukunft eine ausgezeichnete Beratung und Betreuung in allen Fragen des Risiko- und Versicherungsmanagements zu sichern.

Verantwortungsvoller Übergang nach 35 Jahren

Messner war seit 1. Jänner 1990 als Einzelunternehmer mit einem Standort in Gschnitz tätig und betreute rund 100 Kundenbeziehungen mit einem jährlichen Prämienvolumen von etwa 1 Mio. Euro (Stand 2025). Der Schwerpunkt seines Portfolios lag im Bereich Tourismus und Handel. Über Jahrzehnte hinweg zeigte der Kundenstamm eine bemerkenswerte Beständigkeit – ein Indikator für das vertrauensvolle Verhältnis und die hohe Qualität der Betreuung. „Ein Kundenbestand ist nicht Eigentum oder Spekulationsgut, sondern Verantwortung. Es war mir ein großes Anliegen, dass meine Klienten auch nach meinem Pensionsantritt eine hervorragende Beratung und Betreuung erfahren. Nach enger Abstimmung mit meinen Ansprechpartner:innen habe ich mit GrECo einen Nachfolger gefunden, der diese Werte teilt und meine Klienten weiterhin persönlich und auf höchstem fachlichen Niveau betreut“, erklärt Hannes Messner. Er sieht in der Übergabe vor allem Chancen für seine Klienten. Durch die Integration in ein international agierendes Unternehmen profitieren sie künftig von erweitertem Fachwissen und zusätzlichen Ressourcen, während die gewohnte lokale Betreuung in Tirol weiterhin gewährleistet bleibt.

GrECo baut führende Position in Tirol weiter aus

Mit der Übernahme von Messner Versicherungsmakler erweitert GrECo seine Marktpräsenz in Tirol und ergänzt das regionale Betreuungsangebot um weitere Klienten. In Tirol ist GrECo seit 1982 mit zwei Niederlassungen in Innsbruck und Landeck sowie 30 Mitarbeiter:innen vertreten und betreut ein Prämienvolumen von über 65 Mio. Euro. Das Leistungsspektrum richtet sich an Unternehmen aus Industrie, Gewerbe, Tourismus und dem öffentlichen Bereich, im Mittelbpunkt der Betreuung stehen ein strukturiertes Risikomanagement und passgenaue Versicherungslösungen.

„Mit dem Kauf von Messner Versicherungsmakler bauen wir unsere Marktstellung als der führende Risikoberater und Versicherungsmakler in Tirol weiter aus. Wir sind hocherfreut, die exzellent betreuten Klienten von Hannes Messner in die große GrECo Familie aufzunehmen. Sie profitieren künftig von unserem spezialisierten Know-how, unserem internationalen Netzwerk und gleichzeitig von einer starken regionalen Verankerung – erfolgreich, verlässlich, tirolerisch“, betont Reinhold Resch, Regional Manager bei GrECo in Tirol.

Regionale Stärke, internationale Kompetenz

Mit der Integration des Kundenbestands von Messner Versicherungsmakler unterstreicht GrECo seine langfristige Strategie, regionale Präsenz mit internationaler Expertise zu verbinden. Die Klienten in Tirol werden persönlich vor Ort betreut und erhalten Zugang zu einem umfassenden Leistungsportfolio – von klassischen Versicherungsdeckungen bis hin zu spezialisierten Lösungen in Bereichen wie Cyber, ESG oder Health & Benefits.