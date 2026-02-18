Reisen, sammeln, sparen: jö.REISEN macht Urlaub doppelt attraktiv

Wien (OTS) -

Vor knapp einem Jahr gestartet, baut jö.REISEN sein Reiseangebot nun weiter aus. Das gemeinsame Angebot des jö Bonus Clubs und DERTOUR Austria umfasst mittlerweile rund 12.000 Reisepakete, bei denen jö Mitglieder mit jeder Buchung Ös sammeln, die im Alltag einlösbar sind. Neu im Portfolio ist Disneyland® Paris, das exklusiv im österreichischen Online-Direktvertrieb über jö.REISEN buchbar ist.

Urlaub genießen, Ös sammeln und diese später beim täglichen Einkauf einlösen: Mit diesem Prinzip ist jö.REISEN vor einem Jahr gestartet und baut sein Angebot nun deutlich aus. Das gemeinsame Reiseangebot des jö Bonus Clubs und DERTOUR Austria umfasst mittlerweile rund 12.000 Reisen und wächst stetig weiter.

„Unsere Mitglieder wollen reisen, ohne lange vergleichen zu müssen, und sich darauf verlassen können, dass Preis und Leistung stimmen“, sagt Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Genau dafür steht jö.REISEN.“

Reisebuchung mit zusätzlichem Nutzen

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von jö.REISEN ist der direkte finanzielle Vorteil für Mitglieder: Bei jeder Buchung erhalten jö Mitglieder automatisch 500 Ös, die nach der Reise dem persönlichen jö Konto gutgeschrieben werden. Diese können bei zahlreichen jö Partnerbetrieben in ganz Österreich gegen Rabatte eingelöst werden – vom täglichen Einkauf bis zu größeren Anschaffungen.

„Viele Menschen möchten schön verreisen, aber nicht das Gefühl haben, zu viel bezahlt zu haben“, sagt Alexander Merklein, ebenfalls Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Unsere Angebote sind daher nicht nur hochwertig zusammengestellt, sondern auch preislich attraktiv. Der zusätzliche Ös-Vorteil macht den Nutzen auch nach der Reise spürbar.“

Angebotsausbau mit Highlight: Disneyland® Paris

DERTOUR Austria Geschäftsführer Martin Fast ergänzt: „Neben Familien-, Rund- und Erlebnisreisen sowie Kreuzfahrten rückt jö.REISEN nun auch die klassischen Badeurlaube mit Flug- oder Pkw-Anreise in den Fokus. Unsere neuen Pauschalreisen nach Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal, Kroatien oder Italien richten sich an Reisende, die unkomplizierte Komplettpakete bevorzugen. Ein weiteres Highlight im Portfolio ist Disneyland® Paris, das ab sofort exklusiv im österreichischen Online-Direktvertrieb über jö.REISEN buchbar ist. Und zusätzlich bieten wir mit den Reise-Schmankerln jeden Mittwoch neue, exklusive Angebote, die es so nur für die Mitglieder des jö Bonus Clubs gibt.“

Vom Thermenurlaub bis Mittelmeer: die Reisefavoriten

Wie gut einzelne Angebote ankommen, zeigt sich besonders am Aldiana Salzkammergut: Das Thermen- und Aktivprogramm gehört zu den beliebtesten Reisen unter jö Mitgliedern – viele buchen es sogar erneut. Ebenso gefragt ist die Blaue Reise entlang der kroatischen Küste, die für viele zum Inbegriff entspannter Sommertage auf dem Wasser geworden ist.

Auch das LEGOLAND® Feriendorf steht bei Familien hoch im Kurs, während Andalusien mit seiner Vielfalt an Städten, Landschaften und Farben besonders bei Rundreisen gefragt ist. Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer gehören ebenfalls zu den stärksten Buchungstreibern – geschätzt wird vor allem die Möglichkeit, mehrere Länder komfortabel zu entdecken, ohne ständig neu packen zu müssen.

Die hohe Wiederbuchungsrate einzelner Angebote unterstreicht dabei, dass das Zusammenspiel aus Preis, Qualität der Pakete und dem zusätzlichen Ös-Vorteil viele Reisende überzeugt.

Nach einem Jahr zeigt sich damit deutlich: jö.REISEN verbindet klassische Urlaubsbuchungen mit einem zusätzlichen Nutzen im Alltag – und trifft damit den Nerv vieler Reisender.