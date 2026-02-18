Finanzierungsprüfung neu gedacht: Mercedes-Benz Financial Services GmbH setzt auf digitale Komplettlösung mit FINcredible GmbH

Österreich (OTS) -

Die Mercedes-Benz Financial Services GmbH arbeitet mit dem österreichischen FinTech FINcredible zusammen, um die Haushaltsrechnung, Bonitätsbewertung und Einschätzung der Leistbarkeit bei Fahrzeugfinanzierungen und Leasing kundenfreundlicher zu gestalten. Ziel der Kooperation ist es, die Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die Aussagekraft der geprüften Daten zu erhöhen.

Kund:innen geben einmalig ihre Zustimmung zur Analyse ihrer Finanzsituation. Die kontobasierte Auswertung erfolgt automatisiert, in Sekundenschnelle und DSGVO-konform – ortsunabhängig, sowohl am Point of Sale als auch von zuhause aus.

Ergänzt wird die Lösung durch das Verfahren ID Light, das prüft, ob die übermittelten Angaben – etwa Name, IBAN oder Ausweisnummer – zueinander passen. Eine vollständige Identifizierung ist dafür nicht erforderlich.

„ Unser Anspruch ist es, Finanzierungen so einfach wie möglich zu gestalten, ohne dabei Verantwortung oder Verlässlichkeit aus dem Blick zu verlieren “,

sagt Herbert Hirscher, Geschäftsführer Mercedes-Benz Financial Services Österreich.

„ Mit nur einer Abfrage erhalten unsere Partner ein vollständiges Bild zur finanziellen Situation – digital, sicher und transparent“ ,

erklärt Michael Pavlik, Managing Director bei FINcredible GmbH.

Die Lösung wird österreichweit eingesetzt und kommt sowohl bei klassischen Finanzierungen als auch im Leasing zum Einsatz.