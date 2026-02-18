Leben retten durch Früherkennung von Lungenkrebs: ESR und ERS gründen European Lung Cancer Screening Alliance

Wien (OTS) -

Die European Society of Radiology (ESR) und die European Respiratory Society (ERS) haben heute im Rahmen des European Cancer Screening and Early Detection Policy Summit in Brüssel offiziell die European Lung Cancer Screening Alliance (ELCSA) ins Leben gerufen.

Der Gipfel wurde von den drei EU-kofinanzierten Projekten PRAISE-U, SOLACE und TOGAS organisiert. Diese Projekte haben nationale Screeningprogramme für Prostata-, Lungen- bzw. Magenkrebs pilotiert und damit die Umsetzung der neu ausgerichteten EU-Agenda zur Krebsfrüherkennung im Rahmen von Europe’s Beating Cancer Plan maßgeblich vorangetrieben.

Mit der Gründung von ELCSA bekräftigen ESR und ERS ihr gemeinsames Engagement, die Lungenkrebsfrüherkennung in der EU weiterzuentwickeln und die Arbeit des SOLACE-Projekts nachhaltig fortzuführen. SOLACE, ein im Rahmen des EU4Health-Programms kofinanziertes Projekt mit dem Titel „Strengthening the Screening of Lung Cancer in Europe“, läuft im März aus.

ELCSA vereint klinische Fachgesellschaften, Forschende, Patientenvertretungen und politische Entscheidungsträger mit dem gemeinsamen Ziel, die Früherkennung von Lungenkrebs zu verbessern.

Professor Andrea Rockall, Vorsitzende des ESR Board of Directors, erklärte: „Die Bildgebung ist ein zentraler Bestandteil der Früherkennung von Lungenkrebs. Ich freue mich sehr, dass unsere Partnerschaft mit der ERS mit der Gründung dieser Allianz auf eine neue Ebene gehoben wird. Dadurch können wir die Einführung von Lungenkrebs-Screeningprogrammen für die Risikobevölkerung in Europa gezielt fördern.“

Assoc. Prof. Helmut Prosch von der Medizinischen Universität Wien, ELCSA-Ko-Vorsitzender der ESR für die erste dreijährige Amtsperiode, betont: „Die Mission von ELCSA ist es, die Umsetzung evidenzbasierter Screeningprogramme mittels Niedrigdosis-CT auf nationaler wie auch europäischer Ebene zu unterstützen. Das SOLACE-Projekt hat gezeigt, dass Lungenkrebs-Screening in Europa machbar und wirksam ist und auch unterversorgte Bevölkerungsgruppen erfolgreich erreicht werden können. Nun ist es an der Zeit, von Pilotprojekten zu nationalen Programmen überzugehen – und ELCSA wird diesen Schritt aktiv begleiten.“

Die Allianz fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Radiologie, Pneumologie, Onkologie, Chirurgie und Public Health. Bildung und Bewusstseinsbildung sind zentrale Bestandteile ihrer Arbeit, um Best Practices und erfolgreiche Implementierungsstrategien zu verbreiten. Darüber hinaus unterstützt ELCSA Forschungsvorhaben zur Optimierung der Risikoselektion, der bildgebenden Abläufe und der Screeningqualität. Durch gezielte Advocacy- und Policy-Aktivitäten leistet die Allianz einen Beitrag zu europäischen Initiativen in der Krebsprävention. Das ELCSA Stakeholder Forum stellt einen inklusiven Ansatz sicher und ermöglicht einen breiten Austausch, um das übergeordnete Ziel zu erreichen: die Senkung der Lungenkrebssterblichkeit und die Verbesserung der Versorgungsergebnisse für Hochrisikogruppen in ganz Europa.

Aktuelle Informationen zu SOLACE, ELCSA und Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf LinkedIn unter @SOLACE-project.



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