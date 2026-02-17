Bundesheer: Freestyler Matej Svancer holt Olympia-Bronze

Wien (OTS) -

Der Heeressportler, Matej Svancer sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina die Bronze-Medaille im Big-Air-Bewerb. Korporal Svancer musste sich nur dem Norweger Tormod Frostad und dem US-Amerikaner Mac Forehand geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit Vertrauen in seine Stärke und außergewöhnlicher Leidenschaft hat Korporal Matej Svancer bei diesem Wettkampf sein Können unter Beweis gestellt. Die Bronzemedaille ist der Lohn für Mut, Herz und die Bereitschaft an Grenzen zu gehen. Meine herzlichsten Glückwünsche zu dieser beindruckenden Leistung.“

Der Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Faak am See hatte sich mit 182,25 Punkten als Zweiter souverän für das Finale qualifiziert. Nach dem für ihn enttäuschenden siebenten Platz im Slopestyle hat sich der Gesamtweltcupsieger Matej Svancer beim Big Air im Ski Freestyle seinen Medaillentraum erfüllt.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.