Vivatis verkauft Senna an Orkla Food Ingredients

Linz (OTS) -

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörde verkauft die Vivatis Holding AG die Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG an die Orkla Food Ingredients, eine Konzerntochter der Orkla ASA und Rhône Group. Die Entscheidung zum Verkauf von Senna ist das Ergebnis eines umfassenden Strategieprozesses. Ziel war es, die langfristige Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Verschiedene strategische Optionen wurden geprüft, um die nachhaltige Weiterentwicklung sowie den langfristigen Bestand und die Relevanz der Marke in Österreich und den etablierten Exportmärkten zu gewährleisten. Senna mit Produktionsstandort in Wien Hütteldorf, erzielte im Wirtschaftsjahr 2025 mit 120 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von rund 80 Mio. Euro. Das Unternehmen wird mit seinem Sitz in Österreich fortbestehen.

“Mit dem Verkauf von Senna an Orkla Food Ingredients schaffen wir langfristige Perspektiven für Senna und stärken gleichzeitig die Präsenz im Markt durch neue Synergien. Wir sind überzeugt, dass Orkla Food Ingredients die richtige Grundlage bietet, um die Marke erfolgreich weiterzuentwickeln”, betont Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender Vivatis Holding AG.

“Senna verfügt über eine starke Marktposition, die auf fast einem Jahrhundert Erfahrung und Kundenvertrauen basiert. Unter Vivatis haben wir unsere Kompetenzen gestärkt und eine solide Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Wir freuen uns, Teil von Orkla Food Ingredients zu werden, dessen Geschäftsmodell und fundierte Branchenkenntnisse eine hervorragende Plattform für die nächste Entwicklungsphase von Senna bieten”, sagt Christof Kessler, CEO von Senna.

Neuer Eigentümer: Orkla Food Ingredients

Orkla Food Ingredients verfügt über umfassendes Branchen-Know-how und eine starke europäische Präsenz, die die weitere Entwicklung und Expansion der Marke Senna auf nationaler Ebene unterstützen wird. Das Portfolio umfasst unter anderem Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte.

„Senna ist ein Profi im Margarinebereich mit einem unternehmerischen Team, das gut zu Orkla Food Ingredients passt. Zudem sind Österreich und Italien neue spannende Märkte für uns, in denen wir durch Sortimentserweiterung und gesteigerte operative Effizienz ein profitables Wachstum anstreben“, sagt Manuela Banu, CEO von Orkla Foods Ingredients CSE.

Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen. Der Kaufpreis wird vertraulich behandelt.

Über VIVATIS

Die VIVATIS Holding AG zählt mit mehr rund 4.100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz in Höhe von rund 1,43 Mrd. Euro (2025) zu den größten rein österreichischen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Unter dem Dach der Holding mit Sitz in Linz befinden sich etablierte Markenartikelerzeuger ebenso wie spezialisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Klingende Namen wie Gourmet, Gerstner, Karnerta, FW Trading, Maresi, Knabber Nossi, Inzersdorfer, Himmeltau, Siggi, Shan´Shi, Toni Kaiser, Bauernland, Ackerl, Wojnar’s, Daily und Purea zählen zum umfassenden Markenprofil der Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vivatis.at

Über Orkla Food Ingredients

Orkla Food Ingredients (OFI) beliefert eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in Europa ein und verfügt über eine Plattform für weiteres Wachstum in den USA. Zu den wichtigsten Vertriebskanälen zählen industrielle Hersteller, die Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel und den Außer-Haus-Markt herstellen, handwerkliche Bäckereien und Eisdielen sowie der Direktverkauf an Verbraucher. Die größten Produktkategorien umfassen Backmittel und Backmischungen für Brot und Kuchen, Hefe, Marzipan, Eiscreme-Zutaten sowie Margarine- und Buttermischungen.