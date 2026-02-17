Produktrückruf: Interfood Lebensmittelgroßhandel ruft vorsorglich "Fjordgold Räucherlachs 200g" zurück

Hall in Tirol (OTS) -

Interfood Lebensmittelgroßhandel GmbH informiert aus Gründen des vorsorglichen Verbraucher:innenschutzes über einen fehlerhaften Aufdruck des „Zu verbrauchen bis“-Datums bei folgendem Produkt:

Produkt: Fjordgold Räucherlachs 200 g

EAN: 9006382988401

Charge: 6249N1-3P-492-17

Betrifft Verbrauchsdatum: 12.02.2026, 14.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 22.02.2026

Falsch aufgedrucktes Datum: 17.06.2026

Aufgrund eines Druckfehlers wurde das Produkt irrtümlich mit zwei Verbrauchsdaten ausgezeichnet. Das korrekte und gültige Verbrauchsdatum ist durch das Zusatzetikett gekennzeichnet.

Von einem Verzehr nach dem Verbrauchsdatum am Zusatzetikett wird ausdrücklich abgeraten. Die Haltbarkeit des Produkts bis zum 17.06.2026 ist nicht gegeben!

Alle anderen Produkte der Marke Fjordgold sowie Produkte mit anderen Chargennummern sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Kund:innen, die das betroffene Produkt gekauft haben, können diese in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen.

Kunden, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Qualitätsmanagement unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 05223 / 568080 informieren.