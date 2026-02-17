AVISO - Salzburger Freiheitliche: Einladung zum „33.Ordentlichen Landesparteitag der Salzburger Freiheitlichen“

Salzburg (OTS) -

Die Salzburger Freiheitlichen geben hiermit bekannt, dass der „33. Ordentliche Landesparteitag der Salzburger Freiheitlichen" am Samstag, 21. Februar 2026, ab 10:00 Uhr, im Ferry Porsche Congress Center (Brucker Bundesstraße 1A in 5700 Zell am See) stattfinden wird.

Die Tagesordnung:

1.) Begrüßung durch den Landesparteisekretär NAbg. Sebastian Schwaighofer

2.) Eröffnung durch Landesparteiobfrau LH-Stellvertreterin Vzbgm. Marlene Svazek, B A

4.) Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung

5.) Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission

6.) Bericht des Landesfinanzreferenten LGF GV Hermann Kirchmeier

7.) Bericht der Landesparteiobfrau Vzbgm. Marlene Svazek, BA

8.) Rede des Bundesparteiobmann Herbert Kickl

9.) Wahlen

a) des Landesparteiobmannes / der Landesparteiobfrau

b) der Stellvertreter

c) der weiteren Mitglieder des Landesparteivorstandes

d) der Mitglieder der Landesparteileitung

e) der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Landesparteigerichtes

f) der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzleute

g) der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag

10.) Anträge und Aussprache

11.) Schlusswort des / der neugewählten Landesparteiobmannes

Landesparteiobfrau

anschließend Landeshymne

Medienvertreter, die über den „33. Ordentlichen Landesparteitag der Salzburger Freiheitlichen“ vor Ort berichten möchten, müssen sich vorab akkreditieren. Für die Akkreditierung ist eine E-Mail an [email protected] bis Freitag, 20. Februar 2026, 12:00 Uhr, erforderlich.