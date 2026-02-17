  • 17.02.2026, 15:20:02
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Bundesheer: Olympia-Silber in der Nordischen Kombination für Heeressportler

Gefreiter Johannes Lamparter holt seine zweite Olympia-Medaille

Bundesheer: Olympia-Silber in der Nordischen Kombination für Heeressportler
Wien (OTS) - 

Gefreiter Johannes Lamparter hat bei den Olympischen Spielen erneut Silber in der Nordischen Kombination geholt. Der Heeressportler, der nach dem Springen auf der Großschanze Rang zwei belegt hatte, musste sich im abschließenden 10km-Langlauf nur Jens Oftebro geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Gefreiter Johannes Lamparter hat mit seiner Leistung eindrucksvoll gezeigt, was mit Leidenschaft und Kampfgeist möglich ist. Ich gratuliere Herrn Gefreiten Johannes Lamparter von ganzem Herzen zum Gewinn seiner zweiten Silbermedaille.“

Gefreiter Johannes Lamparter, vom Heeres-Leistungssportzentrum Faak am See, ging nach seiner Silbermedaille gestärkt in den nächsten Bewerb. Die zweite Medaille bei den Olympischen Spielen ist der vorläufige Höhepunkt seiner Sportlerkarriere.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

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Website: http://www.bundesheer.at
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