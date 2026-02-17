  • 17.02.2026, 14:35:02
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Marchetti: „Fragwürdige Postenbesetzung durch selbsternannte grüne Sauberfrau Gewessler gehört lückenlos aufgeklärt“

Maßstäbe der Transparenz müssen für alle Parteien gleichermaßen gelten

Wien (OTS) - 

„Die fragwürdige Postenbesetzung durch die selbsternannte grüne Sauberfrau Leonore Gewessler gehört lückenlos aufgeklärt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die strengen Maßstäbe der Transparenz und Aufklärung, die mit öffentlichkeitswirksamer Empörung vehement an die Volkspartei angelegt werden, für Politikerinnen und Politiker aller Parteien gelten müssen. Transparenz ist nun das Gebot der Stunde: Grünen-Chefin Gewessler ist gefordert, am Aufklärungsprozess vollumfänglich mitzuwirken und der Öffentlichkeit Rede und Antwort über die Beweggründe für ihre in einer äußerst schiefen Optik stehende Personalentscheidung zu stehen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die Berichterstattung der Tageszeitung „Die Presse“.

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