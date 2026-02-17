Neue Leiterin für den Anzeigen- und Medienverkauf der OÖNachrichten

Linz (OTS) -

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Susanne Thurner (58) die Leitung des Anzeigen- und Medienverkaufs der OÖNachrichten. Sie folgt in dieser Funktion auf Bernd Kirisits, der diesen Bereich zwölf Jahre lang verantwortet hat.

„Der Anzeigen- und Medienverkauf ist eine zentrale Säule unseres Hauses. Mit Susanne Thurner übernehmen Erfahrung, Kontinuität und strategisches Denken diese verantwortungsvolle Aufgabe. Gemeinsam wollen wir unsere Marktaktivitäten gezielt weiterentwickeln und unseren Kundinnen und Kunden integrierte, zukunftsorientierte Kommunikationslösungen in einem starken regionalen Umfeld bieten“, sagt Geschäftsführer Lorenz Cuturi.

Thurner ist seit 2005 im Medienhaus Wimmer tätig und war zuletzt Verkaufsleiterin der Greif Werbung. Mit ihrer langjährigen Marktkenntnis und ihrem strategischen Blick übernimmt sie nun die Gesamtverantwortung für den Anzeigen- und Medienverkauf des führenden Qualitätsmediums in Oberösterreich.

In ihrer neuen Funktion wird sie die Weiterentwicklung des Verkaufsbereichs vorantreiben, bestehende Kundenbeziehungen stärken und zusätzliche Potenziale in Print- und Digitalangeboten erschließen. „Unsere Aufgabe ist es, Kundinnen und Kunden ein Werbeumfeld zu bieten, in dem Reichweite, Glaubwürdigkeit und regionale Relevanz zusammenwirken. Als Leitmedium in Oberösterreich tragen wir Verantwortung – für unsere Leserinnen und Leser ebenso wie für unsere Werbepartner“, sagt Susanne Thurner.

Die OÖNachrichten setzen damit auf Kontinuität und eine konsequente Weiterentwicklung ihres Medien- und Werbeangebots in Print und Digital.

Rückfragen:

Susanne Thurner, Leitung Anzeigen- und Medienverkauf

[email protected] oder Tel: 0732 / 7805 - 592

Antonia Koch, MSc, Leitung Marketing

[email protected] oder Tel: 0732 / 7805 - 524