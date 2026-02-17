Internationales Symposium Kulturvermittlung

St. Pölten (OTS) -

Das Internationale Symposium Kulturvermittlung in St. Pölten ist das einzige Symposium im deutschsprachigen Raum, das alle Sparten der Kulturvermittlung vereint und bildende Kunst, Musik, Tanz, Film, Theater, Geschichte, Natur und Technik in einem transdisziplinären Rahmen zusammenführt.

Auch bei der 7. Ausgabe, veranstaltet von der Kultur.Region.Niederösterreich und der NÖKU-Gruppe, treffen am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. Februar, im KinderKunstLabor in St. Pölten wieder Expertinnen und Experten aus allen Bereichen der Kulturvermittlung sowie aus der Regionalkultur zusammen, um über aktuelle Fragestellungen, Zukunftsvisionen und Positionierungen für die Arbeit mit jungen Menschen zu sprechen. Ziel ist es, die Kulturvermittlung zu stärken und neue Impulse für nachhaltige Kulturarbeit zu setzen.

Neben renommierten Keynotes, Vorträgen, partizipativen Performances und Best-Practice-Beispielen bietet die Tagung auch diesmal wieder mit einer Reihe an Workshops sowie Hands-On-Stationen viel Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Die einzelnen Tage sind dabei in Sessions mit sieben Themenbereichen unterteilt: An erster Stelle steht der Themenbereich der Kinderrechte mit den Kernfeldern der Förderung, Beteiligung und des Schutzes junger Menschen. Anschließend bieten Impulse zu aktuellen Entwicklungen von Demokratie und Gesellschaft Raum zur Diskussion, gleichzeitig soll es in dem Themenbereich „Leben mit Krisen“ auch darum gehen, gemeinsam Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu finden.

Solidarisches Miteinander spielt auch bei jenen Beiträgen eine große Rolle, die sich mit dem Ansatz der Co-Creation mit Communities auseinandersetzen. Daran anknüpfend werden im Themenbereich Empowerment aktuelle Ansätze der Kulturvermittlung kritisch präsentiert. In „Medien und Trends“ werden Fragestellungen dieser Art unter dem Aspekt der Digitalität genauer unter die Lupe genommen. Für den Themenbereich „Kulturkontakte & Raum“ schließlich zeigen Projekte, was Kulturvermittlung bewirken kann, wenn Kindern erste Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden.

Karten unter http://shop.kinderkunstlabor.at; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter e-mail [email protected] und www.noeku.at/symposium.