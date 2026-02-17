  • 17.02.2026, 13:39:32
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Warum steht STRABAG mit Rosenberger Telematics auf der VDBUM-Bühne?

Ganz einfach: Weil Telematik dann leicht wird, wenn das Fundament stimmt.

B04 Telematik leicht gemacht - Vortragsbühne auf dem VDBUM Großseminar 2026

Telematik muss im Alltag funktionieren: Datenqualität, Standardisierung und Skalierbarkeit sind für uns zentrale Erfolgsfaktoren – und genau hier liefert Rosenberger Telematics seit Jahren überzeugend.

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Willingen (OTS) - 

Beim 54. VDBUM-Seminar 2026 in Willingen präsentierten Rosenberger Telematics und STRABAG BMTI gemeinsam, wie Digitalisierung in der Bauwirtschaft einfach, sicher und skalierbar umgesetzt wird.

Die Partnerschaft zwischen Rosenberger Telematics und STRABAG besteht seit 2018 und umfasst den internationalen Rollout in 15 Ländern. Im Fokus steht das Management eines Maschinenparks in Milliardenhöhe. Christian Meschnig, CEO Rosenberger Telematic erklärt, wie heterogene Telematikdaten durch Standardisierung und Harmonisierung zu verlässlichen Entscheidungsgrundlagen für Wartung, Logistik und CO₂-Reporting werden – schnell, transparent und effizient.

Christoph Kellner, Projektmanager Telematik STRABAG: „Telematik muss im Alltag funktionieren: Datenqualität, Standardisierung und Skalierbarkeit sind für uns zentrale Erfolgsfaktoren – und genau hier liefert Rosenberger Telematics seit Jahren überzeugend.

Effizienz steigern und Kosten senken

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Rosenberger Telematics GmbH
Yvonne Weginger, MA
Telefon: 076729442926
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.rosenberger-telematics.com/

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