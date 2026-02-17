  • 17.02.2026, 12:58:32
  • /
  • OTS0078

„Vier Jahre Ukraine-Krieg: Frieden in Sicht?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 18. Februar

Mit Anna Stürgkh, Andreas Mölzer, Gustav Gressel und Simone Brunner – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Krieg in der Ukraine geht ins fünfte Jahr – die Angriffe auf beiden Seiten gehen indes weiter. In Genf laufen diese Woche wieder Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Auf der eben zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich, dass dieser Krieg „mit Würde“ beendet werden könne. Aber: Wie wahrscheinlich ist echter Frieden? Wie hoch ist der Preis? Wie steht es um die weitere Unterstützung der Ukraine durch die EU bzw. Österreich und wie wahrscheinlich ist ein EU-Beitritt der Ukraine?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 18. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON, Anna Stürgkh (EU-Abgeordnete, NEOS), Andreas Mölzer (Publizist und ehem. EU-Abgeordneter, FPÖ), Gustav Gressel (Militärexperte, Landesverteidigungsakademie Wien) und Simone Brunner (Journalistin „Die Zeit“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright