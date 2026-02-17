„Vier Jahre Ukraine-Krieg: Frieden in Sicht?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 18. Februar

Wien (OTS) -

Der Krieg in der Ukraine geht ins fünfte Jahr – die Angriffe auf beiden Seiten gehen indes weiter. In Genf laufen diese Woche wieder Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Auf der eben zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich, dass dieser Krieg „mit Würde“ beendet werden könne. Aber: Wie wahrscheinlich ist echter Frieden? Wie hoch ist der Preis? Wie steht es um die weitere Unterstützung der Ukraine durch die EU bzw. Österreich und wie wahrscheinlich ist ein EU-Beitritt der Ukraine?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 18. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON, Anna Stürgkh (EU-Abgeordnete, NEOS), Andreas Mölzer (Publizist und ehem. EU-Abgeordneter, FPÖ), Gustav Gressel (Militärexperte, Landesverteidigungsakademie Wien) und Simone Brunner (Journalistin „Die Zeit“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.