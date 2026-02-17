- 17.02.2026, 12:29:34
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AVISO! PK der FPÖ St. Pölten: "Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU"
Pressekonferenz am 19. 2. mit Martin Antauer und Alexander Murlasits
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „St. Pölten: Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU!“ mit FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits einzuladen.
Titel: St. Pölten: Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU
Redner: FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits
Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2026 n. Chr., 9 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 18. Februar 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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