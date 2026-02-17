AVISO! PK der FPÖ St. Pölten: "Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „St. Pölten: Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU!“ mit FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits einzuladen.

Titel: St. Pölten: Statt Blau, jetzt rot-grüner Super-GAU

Redner: FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits

Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2026 n. Chr., 9 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 18. Februar 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.