„Unbequem ehrlich“ bei exxpress: Laura Sachslehner über das komplexe Scheitern der NEOS

Wien (OTS) -

In der dritten Folge ihres wöchentlichen Videoformats „Unbequem ehrlich“ nimmt exxpress-Chefredakteurin Laura Sachslehner die Arbeit der NEOS in Regierungsverantwortung unter die Lupe. Was ist von den groß angekündigten Reformen tatsächlich umgesetzt worden? Konnten die NEOS ihre Versprechen halten?

Thematisiert werden unter anderem die massiven Fehlentwicklungen im Bildungsbereich, die mangelnden Ergebnisse in Sachen Entbürokratisierung und die prekäre wirtschaftliche Lage. Sachslehner analysiert, wo falsche Erwartungen geweckt wurden – und warum viele dieser Versprechen bisher nicht eingelöst sind. Alles in allem offenbart sich nach einem Jahr Regierung eine enttäuschende Bilanz der NEOS.

„Unbequem ehrlich“ versteht sich als bewusst pointiertes Format, das politische Entwicklungen kritisch hinterfragt und zur offenen Debatte einlädt. Die Sendung erscheint ab sofort wöchentlich immer montags um 19:00 Uhr auf den Kanälen von exxpress. Die aktuelle Folge ist hier abrufbar.

Alle weiteren Informationen dazu sind auf exxpress.at und auf den Social-Media-Kanälen des exxpress zu finden.