  • 17.02.2026, 12:16:32
  • /
  • OTS0070

AVISO: Lokalaugenschein bei fremden- und grenzpolizeilichen Schwerpunkt - Grenzschutzmaßnahmen in Kärnten

Mit Innenminister Karner, Landespolizeidirektorin Kohlweiß und FGA-Leiter Lukmann, 19. Februar 2026, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und der Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) Kärnten, Armin Lukmann, absolvieren am 19. Februar 2026 einen Lokalaugenschein bei einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktaktion mit Lageeinweisung und geben anschließend Statements zu aktuellen Grenzschutzmaßnahmen ab.

Wo: VKP Kellerberg auf der Tauernautobahn (A 10) – Fahrtrichtung Salzburg

Wann: 19. Februar 2026, 9:30 Uhr

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich. Die Abreise vom VKP erfolgt auf Grund der Verkehrsführung in Richtung Salzburg über die Raststation Feistritz, wo auf die Richtungsfahrbahn Klagenfurt gewechselt werden kann.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright