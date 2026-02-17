AVISO: Lokalaugenschein bei fremden- und grenzpolizeilichen Schwerpunkt - Grenzschutzmaßnahmen in Kärnten

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und der Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) Kärnten, Armin Lukmann, absolvieren am 19. Februar 2026 einen Lokalaugenschein bei einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktaktion mit Lageeinweisung und geben anschließend Statements zu aktuellen Grenzschutzmaßnahmen ab.

Wo: VKP Kellerberg auf der Tauernautobahn (A 10) – Fahrtrichtung Salzburg

Wann: 19. Februar 2026, 9:30 Uhr

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich. Die Abreise vom VKP erfolgt auf Grund der Verkehrsführung in Richtung Salzburg über die Raststation Feistritz, wo auf die Richtungsfahrbahn Klagenfurt gewechselt werden kann.