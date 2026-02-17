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AVISO: Lokalaugenschein bei fremden- und grenzpolizeilichen Schwerpunkt - Grenzschutzmaßnahmen in Kärnten
Mit Innenminister Karner, Landespolizeidirektorin Kohlweiß und FGA-Leiter Lukmann, 19. Februar 2026, 9:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und der Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) Kärnten, Armin Lukmann, absolvieren am 19. Februar 2026 einen Lokalaugenschein bei einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktaktion mit Lageeinweisung und geben anschließend Statements zu aktuellen Grenzschutzmaßnahmen ab.
Wo: VKP Kellerberg auf der Tauernautobahn (A 10) – Fahrtrichtung Salzburg
Wann: 19. Februar 2026, 9:30 Uhr
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich. Die Abreise vom VKP erfolgt auf Grund der Verkehrsführung in Richtung Salzburg über die Raststation Feistritz, wo auf die Richtungsfahrbahn Klagenfurt gewechselt werden kann.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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