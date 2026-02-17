Der H13 Niederösterreich Preis für Performance 2026 ist ausgeschrieben!

Wien (OTS) -

Zum 20. Mal in Folge vergibt der Kunstraum Niederoesterreich heuer den H13 Niederösterreich Preis für Performance. Bis heute ist der mit Ꞓ 5.000 dotierte H13-Preis die einzige Auszeichnung in Österreich, die exklusiv der Kunstform Performance gewidmet ist. Zu den Preisträger*innen der letzten Jahre gehören u.a.: Stina Fors (2025), Katharina Ernst (2024), Rehema Chachage (2023), Elisabeth Kihlström und Alexander Martinz (2022) sowie Sara Lanner (2021). Neben dem Preisgeld erwartet die*den H13-Gewinner*in 2026 eine zweiwöchige Residency im renommierten Künstlerhaus Bethanien in Berlin – dem diesjährigen H13-Partner des Kunstraums.

„Seit nun schon 20 Jahren ist der H13 Niederösterreich Preis für Performance das Highlight im Programm des Kunstraum Niederoesterreich. Als zentraler Marker unseres institutionellen Schwerpunkts auf Performance würdigt er herausragende Performance-Künstler*innen und trägt dazu bei, dass das Bewusstsein für die Relevanz und Vielfalt der lokalen Performance-Szene wächst – in Österreich und darüber hinaus. Wie in den vergangenen drei Jahren verleihen wir den Preis auch heuer wieder zusammen mit einer renommierten internationalen Partnerinstitution. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr das Künstlerhaus Bethanien in Berlin unser Partner ist.“ (Frederike Sperling, künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederoesterreich)

Die Ausschreibung richtet sich an alle in Österreich lebenden Künstler*innen, deren Praxis sich nachweislich im Bereich der Performance verortet. Einzureichen ist ein anschauliches Konzept für ein Performance-Projekt, das im Rahmen der diesjährigen H13-Preisverleihung am Freitag, 20.11.2026, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Die Ausschreibung ist thematisch offen. Zusätzlich zum Preisgeld wird ein Produktionsbudget in Höhe von Ꞓ 3.000 bereitgestellt. Die Einreichfrist endet am So, 22.03.2026.

Der H13-Jury 2026 gehören an: Antje Weitzel (Künstlerische Leiterin, Künstlerhaus Bethanien), Marijana Schneider (Kuratorin, Museum der Moderne Salzburg), Michikazu Matsune (Künstler).

Am Mi, 04.03.2026, 18 Uhr, bietet der Kunstraum eine Online-Q&A-Session an, um Fragen zum Einreichprozess zu beantworten.

Außerdem: 20 Jahre Kunstraum, 20 Jahre H13-Preis – Grund genug für eine Zwischenbilanz: Wie haben sich die Bedingungen von Performance im Ausstellungskontext in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt? Ende 2026 veröffentlicht der Kunstraum dazu Instituting Performance – Improvising the Institution?: eine Publikation zum Thema mit Beiträgen von Performance-Künstler*innen, -Theoretiker*innen, -Vermittler*innen und -Produzent*innen.

Weitere Informationen zur H13-Ausschreibung 2026 finden Sie hier.