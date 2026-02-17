Marlene Svazek: Hausrecht und unternehmerische Freiheit respektieren!

Salzburg (OTS) -

Im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über den Dresscode im Sky-Restaurant des Hotels Cool Mama zeigt sich Salzburgs LH-Stellvertreterin Marlene Svazek schwer verwundert über die mediale Darstellung und den parteipolitischen Missbrauch des Hausrechts: „In Österreich gilt das Hausrecht. Unternehmerinnen und Unternehmer haben das Recht, in ihren Betrieben Regeln aufzustellen, solange diese für alle Gäste gleichermaßen gelten. Und genau das ist hier der Fall.“

Das Restaurant verweise auf seiner Webseite klar und unmissverständlich auf einen allgemeinen Dresscode, der sämtliche Kopfbedeckungen ebenso umfasst wie Sport- und Freizeitbekleidung, Badebekleidung oder ungepflegte Kleidung. Die Regelung ist ausdrücklich allgemein formuliert und nicht auf bestimmte religiöse Gruppen ausgerichtet. Sie dient laut Betreiber der Sicherstellung eines bestimmten gastronomischen Konzepts und eines entsprechenden Ambientes: „Nicht hinter jeder Unzufriedenheit steckt automatisch ein Fall für die Gleichbehandlungspolizei oder für das vereinte, linke Empörium. Dass Medien darüber hinaus aus jeder unternehmerischen Entscheidung sofort eine Diskriminierungsdebatte schneidern, hat auch nichts mit Journalismus, vielmehr mit Sensationalismus zu tun“.

Respekt in beide Richtungen

Marlene Svazek betont, dass ein respektvolles Miteinander immer nur in beide Richtungen funktionieren kann: „Wer ein bestimmtes Ambiente anbietet, darf dafür auch Regeln festlegen. Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann sich entscheiden, diese Regeln zu akzeptieren oder muss eben ein anderes Lokal zu wählen“, verweist die Freiheitliche auf Salzburgs vielfältige und qualitativ hervorragende Gastronomieszene.

