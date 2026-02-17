Olympia 26 im ORF: Bis zu 1,026 Millionen sahen Abbruch beim Superteam-Bewerb mit Gold für Österreich

Wien (OTS) -

Olympia-Gold und -Silber für Österreich und entsprechend groß war das Publikumsinteresse gestern, am 16. Februar 2026: Bis zu 1,026 Millionen und im Schnitt 940.000 bei 35 Prozent Marktanteil waren via ORF 1 live dabei, als der Superteam-Bewerb der Skispringer nach heftigem Schneefall abgebrochen und nur zwei Durchgänge gewertet wurden, in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre waren es 35 bzw. 40 Prozent Marktanteil.



Bereits am frühen Nachmittag ließen sich bis zu 927.000 und im Schnitt 807.000 Fans den zweiten Durchgang beim Slalom der Herren nicht entgehen, dabei wurden Marktanteile von 62 und in den jungen Zielgruppen 61 bzw. 80 Prozent erreicht.



Das Big-Air-Finale der Damen mit Platz fünf für Lara Wolf sahen im Schnitt 810.000 bei 31 Prozent Marktanteil (32 bzw. 36 Prozent Marktanteil bei den Jungen).



Wieder starke Streaming-Nutzung



Die ORF-Video-Streams von den Olympischen Winterspielen wurden auch am Montag, dem 16. Februar, sehr stark genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand der gestrigen ORF-Übertragungen und -Sendungen bisher insgesamt 625.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 24 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream am Montag und damit auch stärkster Live-Stream von einem alpinen Ski-Bewerb überhaupt seit Start der Messung im Jahr 2017 war der zweite Durchgang des Slaloms der Herren mit einer Durchschnittsreichweite von 81.000.