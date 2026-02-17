Neuer Faktencheck räumt mit Mythen über den Baustoff Beton auf

Wien (OTS) -

Der Baustoff Beton einfach erklärt: Die neue Print- und Online-Broschüre von Beton Dialog Österreich beleuchtet den meistverwendeten Baustoff der Welt und seinen Weg zur Klimaneutralität.

Woraus besteht Beton? Welche Rolle spielt er beim Ausbau moderner Infrastruktur? Wie kann Beton dazu beitragen, dass Gebäude in Kombination mit erneuerbarer Energie fossilfrei geheizt und gekühlt werden? Wie lässt sich der Baustoff wiederverwenden? Diese und weitere Fragen beantwortet der neue Faktencheck Beton von Beton Dialog Österreich kompakt, leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert. In sechzehn übersichtlich aufbereiteten Fakten werden gängige Mythen über Beton durch aktuelle Zahlen, Studien und Branchentrends entkräftet und das Potenzial des Baustoffs für nachhaltiges, klimafittes Bauen aufgezeigt.

„Beton ist nicht nur der meistverwendete Baustoff der Welt, sondern auch das Fundament unserer Zivilisation. Mit dem neuen Faktencheck Beton wollen wir alle, die sich für das Bauen von morgen interessieren – von Schülerinnen und Schülern über Studierende bis hin zu Planenden, Architektinnen und Architekten sowie Bauingenieurinnen und Bauingenieuren – sachlich und objektiv über die Vorteile unseres Baustoffs und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten informieren. Nur eine faktenbasierte Diskussion ermöglicht, Beton objektiv zu bewerten und nachhaltig zu nutzen“, so Anton Glasmaier, Vorstandsvorsitzender von Beton Dialog Österreich.

Der Faktencheck Beton spiegelt in leicht verständlicher Sprache den aktuellen Stand von Forschung und Entwicklung wider und liefert Antworten auf einige der relevantesten Fragen der Bau- und Baustoffbranche.

Die Broschüre steht ab sofort allen Interessierten digital zur Verfügung:

https://beton-dialog.at/epaper/faktencheck/#0

Über Beton Dialog Österreich

Beton Dialog Österreich ist die Interessensgemeinschaft der Zement-, Betonfertigteil- und Transportbetonhersteller in Österreich. Ziel von Beton Dialog Österreich ist, die Bedeutung des kreislauffähigen Baustoffs Beton für umwelt- und klimagerechtes Bauen sowie die bisher erreichten Fortschritte der Branche bei der CO2-Reduktion in der Öffentlichkeit zu verankern. Mehr Informationen: www.betondialog.at