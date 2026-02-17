„Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ mit Adele Neuhauser und Manuel Rubey am 11. März als ORF-2-Premiere

Wien (OTS) -

Neue ORF/BR-Komödie von Dirk Kummer und Uli Brée; bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON streamen

Nach „Faltenfrei“ und „Ungeschminkt“ ist Adele Neuhauser am Mittwoch, dem 11. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON in „Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ und damit bereits zum dritten Mal in einer ORF/BR-Komödie des bewährten und erfolgreichen Kreativteams bestehend aus Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée zu sehen. Der Publikumsliebling spielt Constanze, die sich in ihrer Ehe vernachlässigt fühlt und daher einen ungewöhnlichen Schritt wagt, was sie zu einem von Manuel Rubey gespielten Callboy führt, der ihr Leben auf den Kopf stellt. In weiteren Rollen sind u. a. auch Ulrich Noethen, Caroline Frank, Jochen Busse, Michael A. Grimm und Lisa Kreuzer zu sehen.

Erste Einblicke in den neuen Film gaben Adele Neuhauser und Manuel Rubey gestern, am Montag, dem 16. Februar 2026, im Rahmen von Pressegesprächen im „Café Sperl“ in Wien.

Adele Neuhauser: „Einfühlsame Komödie, mit genüsslich kriminalistischen Zügen“

„Eine erfolgreiche Frau, die in einer festgefahrenen Ehe steckt, wagt einen ungewöhnlichen Schritt. Durch ihre Freundin animiert, nimmt sie sich einen jüngeren Callboy. Diese Begegnung hat schwerwiegende Folgen für sie. Das Publikum erwartet eine einfühlsame Komödie, mit genüsslich kriminalistischen Zügen, gespielt von einem wunderbaren Ensemble. Das Besondere an diesem Film ist, dass er mit Sehgewohnheiten bricht.“ Neuhauser betritt damit „ein neues Feld. Die intimen Szenen mit dem Callboy stellten mich vor neue Herausforderungen.“

Manuel Rubey: „Erzählperspektive im deutschsprachigen Fernsehen vermutlich noch nicht so oft gesehen“

„Meine Rolle ist ein Callboy. Ich glaube, das Publikum darf sich auf eine Komödie freuen, die das große menschliche Bedürfnis, gesehen zu werden, verhandelt. Das Besondere ist, dass man so eine Erzählperspektive im deutschsprachigen Fernsehen vermutlich noch nicht so oft gesehen hat.“

„Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ ist eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von BR und ORF.

Streaming-Hits mit Adele Neuhauser auf ORF ON

„Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ kann bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die Filme „Faltenfrei“ (ab 21. Februar, 11.00 Uhr) und „Ungeschminkt“ (ab 3. März, 20.15 Uhr) sowie Austro-„Tatort“-Fälle mit Adele Neuhauser als Kommissarin Bibi Fellner zur Verfügung stehen.