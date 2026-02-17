Serwas: Heizen mit Servern

Innsbruck (OTS) -

Serverabwärme als nachhaltige Wärmequelle für Gebäude – das ist die innovative Idee des jungen Unternehmens Serwas. Das Gründerteam rund um Manuel Untergasser, Timo Berkmann und Lucas Bolte verbindet Hochleistungsserver mit direkter Wasserkühlung und integriert die dabei entstehende Wärme effizient in bestehende Heizsysteme.

Mit der Verbindung von Digitalisierung und Energieeffizienz sorgen die jungen Gründer für Aufmerksamkeit in der Start-up- und Technologieszene und stoßen sowohl bei Pitch-Wettbewerben als auch bei Pilotprojekten auf große Resonanz.

MCI fördert Unternehmergeist

Das MCI Start-up Center begleitet die jungen Unternehmer dabei umfassend und zielgerichtet. Neben der aktiven Vernetzung mit relevanten Unternehmenspartnern ermöglicht die Unternehmerische Hochschule® die Teilnahme an der MCI Founders Academy.

Darüber hinaus unterstützt und fördert das MCI auch Programme wie Boost.Up! der StartUp.Tirol GmbH, an dem Serwas ebenfalls teilgenommen hat. Individuelles Feedback, strategische Beratung und kontinuierliche Begleitung durch das MCI schufen dabei optimale Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Geschäftsidee.

Manuel Untergasser, Co-Founder von Serwas, erklärt: „Die Unterstützung durch das MCI hat die Entwicklung unseres Start-ups deutlich beschleunigt. Neben den im Studium vermittelten unternehmerischen Kompetenzen haben uns das MCI Start-up Center und dessen Förderprogramme dabei geholfen, unser Geschäftsmodell zu schärfen und Serwas strategisch weiterzuentwickeln. Besonders wertvoll waren für uns dabei die zahlreichen Kontakte, die wir über das Netzwerk des MCI aufbauen konnten.“

Konzept vielfach prämiert

Das zukunftsweisende Konzept von Serwas fand auch bei zahlreichen Wettbewerben und Preisverleihungen breite Anerkennung: So wurde Serwas für den Tiroler Innovationspreis nominiert, beim H-Farm Mozart Bootcamp für den besten Pitch ausgezeichnet sowie mit der Senator h.c. Dr. Martin Steinmeyer Förderung geehrt.

Auch beim Boost.Up! Demo Day von Startup.Tirol konnte das Team die Jury überzeugen und den ersten Platz erzielen. Darüber hinaus belegte das Start-up beim MCI Creativity Award 2025 den dritten Platz und erhielt zusätzlich den Sonderpreis für das umsetzungsreifste Konzept.

Systeme der ersten Generation von Serwas basierend auf Bitcoin-Minern sind bereits in privaten und gewerblichen Gebäuden im Einsatz, unter anderem zur Nutzung von PV-Überschussstrom. Aktuell arbeitet das Start-up in Kooperation mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) an einem Pilotprojekt, bei dem Abwärme von Servern für KI-Anwendungen zur Beheizung des Amraser Schwimmbads genutzt werden soll. Darüber hinaus bereitet sich Serwas in diesem Jahr auf die nächste Wachstumsphase vor.