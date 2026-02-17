- 17.02.2026, 10:16:32
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Quantensprung
Bereit fürs nächste Level?
Beim Expert Talk Quantensprung am 3. März in Innsbruck tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt der Quanten-IT ein. Diese Technologie hat das Potenzial, komplexe Herausforderungen grundlegend neu zu lösen und die digitale Zukunft nachhaltig zu prägen. Besonders in der Cybersecurity entstehen dadurch neue Chancen, aber auch völlig neue Anforderungen. Freuen Sie sich auf einen Vormittag voller spannender Einblicke von Forschung und Grundlagen über konkrete Anwendungen bis hin zur Frage, was Quanten-Technologien künftig für Unternehmen bedeuten.
RELAX, WE CARE
Datum: Dienstag, 3. März 2026
Zeit: 08:45 Uhr – 14:30 Uhr
Ort: Eventcenter Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 Innsbruck
Agenda
ab 08.45: Welcome
09.30: Begrüßung
Matthias Stigger, Territory Manager Tirol, NTS
Manuel Neuner, Engineering Manager, NTS
09.45: Quantenforschung in Österreich
Univ.-Prof. Dr. Gregor Weihs, Vizerektor für Forschung und Professor für Photonik, Universität Innsbruck
10.15: Quantencomputer Made in Austria
Dr. Thomas Monz, CEO & Founder, Alpine Quantum Technologies
10.45: Kaffeepause
11.15: Quantum Key Distribution – Quantensichere Kommunikation in Europa
Dr. Rupert Ursin, CEO & Co-Founder, zerothird
Dr. Roland Abfalterer, Senior Security Architect, NTS
11.45: Post Quantum Cryptography für Unternehmensnetzwerke
Andreas Sauerwein-Schlosser, Senior Systems Engineer, NTS
12.15: ImpulsTalkrunde - Q&A
12.45: Gemeinsames Mittagessen & Netzwerken
Anmeldung: Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular auf unserer Eventseite an.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüßen,
Matthias Stigger, Territory Manager Tirol
Manuel Neuner, Engineering Manager
Werner Mennel, Territory Manager Vorarlberg
Jürgen Wiesholzer, Territory Manager Salzburg
Jürgen Tabojer, Managing Director Deutschland
Matthias Ploner, Sales Director Italien
NTS Netzwerk Telekom Service AG
Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Mit über 870 Mitarbeitenden an 24 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, Bosnien und Herzegowina, Australien, China und in den USA unterstützt NTS über 1.000 Kunden beim Betrieb sicherer und zukunftsfähiger IT-Infrastrukturen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform. Der Konzernumsatz für das Jahr 2024 lag bei 331 Mio. Euro. NTS steht für zertifizierte Erfahrung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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