Bahnland Schweiz: Zehn Jahre Grand Train Tour of Switzerland

Wien/Zürich (OTS) -

Die Grand Train Tour of Switzerland feiert im Jahr 2026 ihren zehnten Geburtstag. Sie vereint die schönsten Panoramastrecken zu einer einmaligen 1.280 Kilometer langen Route, die sich in acht Etappen unterteilen lässt. Die Tour führt an elf Seen entlang, durch vier Sprachregionen und an fünf UNESCO-Welterbestätten vorbei und kann mit 21 Bergausflügen kombiniert werden. Vier neue Routen auf der Grand Train Tour, „Seen & Gipfel“, „Ost West“, „Reben & Täler“ sowie „Alpen Rivieren“ laden dazu ein, die Schweiz auf Schienen neu zu erleben.



Die Grand Train Tour of Switzerland ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Im Winter geht es durch die dicht verschneite Landschaft auf der „Winter Magic Tour“, im Sommer verzaubert die Tour „Faszination Wasser“ mit einem Besuch des Vierwaldstättersees und des Rheinfalls. Im Frühling locken die ersten wärmeren Sonnenstrahlen in die verwunschenen Täler im Tessin oder im Herbst zu den Reben des Lavaux am Genfersee zur Weinernte. Speziell für den Frühling und Herbst bieten sich die ausgewählten Reiseideen an:

„Reben & Täler“: Auf der Spur der Schweizer Weine

Die dreitägige Tour „Reben & Täler“ führt durch beeindruckende Landschaften, durch die Weinregion im Waadtland mit den von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten Weinterrassen des Lavaux bis zum Matterhorn. Startpunkt ist Interlaken, von wo aus der GoldenPass Express in die französischsprachige Westschweiz fährt. Vorbei an Seen, Bergen und Weinbergen führt die Reise bis nach Montreux. Weiter geht es über Visp und Zermatt in das Herz der Alpen, bevor der BLS RegioExpress Lötschberger über Täler, Schlösser und Seen zurück nach Interlaken führt. Höhepunkte der Route sind – neben der Panoramastrecke mit Blick auf den Genfersee – ein Besuch des Schlosses Chillon sowie des autofreien Bergdorfes Zermatt am Fuße des Matterhorns und das idyllische Ufer des Thunersees.

„Seen & Gipfel“: Bilderbuchschweiz

Auf der Seen & Gipfel Tour geht es für Reisende auf eine eindrucksvolle Rundreise durch die Schweiz – vorbei an glitzernden Seen, durch spektakuläre Landschaften und zu ikonischen Gipfeln. An mindestens sechs Tagen und fünf Nächten sind Gäste mit drei verschiedenen Panoramazügen, dem Luzern-Interlaken-Express, dem GoldenPass Express und dem Bernina Express zu vielfältigen Ausflugszielen unterwegs. Von Zürich geht es an den Vierwaldstättersee im Herzen der Schweiz, über das autofreie Zermatt im Wallis bis zum Luganersee im Tessin. Für zusätzliches Bergpanorama sorgen die Fahrten mit den Bergbahnen auf das Brienzer Rothorn, das Jungfraujoch, den Gornergrat und den Corvatsch.

„Ost West“: Die ganze Vielfalt der Schweiz erleben

Die Ost-West-Tour verbindet sanfte Hügel sowie Seenlandschaften mit Städten und imposanter Alpenkulisse und führt in mindestens fünf Tagen und vier Nächten quer durch die Schweiz. Von Zürich aus geht es mit dem Voralpen-Express und dem Luzern-Interlaken-Express zum UNESCO-Stiftsbezirk in St. Gallen, dem tosenden Rheinfall und der historischen Kappellbrücke in Luzern. Weiter geht es mit dem GoldenPass Express ab Interlaken an den Genfersee. Für besondere Gipfelerlebnisse unterwegs sorgen Abstecher zum Säntis, auf den Pilatus nahe Luzern, das Jungfraujoch oder Rochers de Naye und Glacier 3000. Zurück nach Zürich geht es dann ab Andermatt mit dem Treno Gottardo – ein besonderes Highlight ist die Fahrt durch die wilde Schöllenenschlucht zwischen Andermatt und Göschenen am Aufstieg zum Gotthardpass.

„Alpen Rivieren“: Schweizer Dolce Vita

Die fünftägige Tour startet in Zürich und kombiniert die Vielfalt alpiner Landschaften mit charmanten Städten und legendären Panoramastrecken. Mit dem Luzern-Interlaken-Express geht es über den Brünigpass nach Interlaken, von dort an die Riviera des Genfersees mit dem GoldenPass Express und weiter nach Zermatt im Wallis mit der Matterhorn Gotthard Bahn. Auf dem Programm steht anschließend das Tessin, wo als besonderes Highlight eine Fahrt mit der Centovalli-Bahn wartet. Ab Bellinzona geht es dann mit dem Gotthard Panorama Express und weiter mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee nach Flüelen bis nach Luzern.

Alles auf eine Karte – Swiss Travel Pass

Mit dem Swiss Travel Pass können internationale Gäste drei bis 15 Tage lang die ganze Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff erkunden. Enthalten ist die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schweiz sowie mit dem Nahverkehr in den meisten Städten, freier Eintritt in über 500 Museen sowie einige Bergausflüge, wie zum Beispiel auf die Rigi, das Stanserhorn und den Stoos. Über die kostenfreie Grand Train Tour App beziehen Zugreisende interaktives Kartenmaterial, Fahrplan- und Tarifinformationen, GPS-Tracking sowie einen mehrsprachigen Audioguide, der bei der Reiseplanung hilft.

Weitere Informationen zur Grand Train Tour of Switzerland.