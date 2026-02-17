Drei neue Wiener Liegenschaften als Fundament für künftigen Wohnraum

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup bleibt ihrem Kurs treu und baut ihr Portfolio mit drei weiteren Ankäufen gezielt aus. Mit einem Entwicklungsgrundstück in Kagran, einem klassischen Zinshaus in Döbling sowie einer historischen Liegenschaft in der Josefstadt investiert das Wiener Familienunternehmen erneut in gefragte Stadtlagen. Insgesamt bewegt sich das Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Ziel ist es, bestehende Potenziale zu heben und durch Sanierung, Nachverdichtung und Neubau neuen, qualitätsvollen Wohnraum zu schaffen.

Drei Lagen, drei Geschichten – ein gemeinsamer Anspruch

Die neu erworbenen Liegenschaften stehen exemplarisch für das, wofür die 3SI Immogroup seit Jahrzehnten bekannt ist: den verantwortungsvollen Umgang mit Bestand, den Blick für Entwicklungschancen und das langfristige Bekenntnis zum Wohnstandort Wien. Insgesamt umfassen die Objekte mehrere tausend Quadratmeter bestehende Nutzfläche und bieten darüber hinaus erhebliches Potenzial für zusätzlichen Wohnraum – insbesondere durch Dachgeschossausbauten sowie bauliche Weiterentwicklungen. Ob aufstrebender Stadtraum, gewachsene Gründerzeitstruktur oder historisches Zinshausgefüge – alle drei Objekte verbinden Lagequalität mit Entwicklungsperspektive.

Am Kagraner Platz im 22. Bezirk sicherte sich die 3SI Immogroup ein großzügiges Grundstück mit rund 4.134 m² Nutzfläche, welches künftig Raum für eine zeitgemäße Neubauentwicklung bieten soll. In Döbling erweitert ein klassisches Mittelzinshaus aus langjährigem Privatbesitz den Bestand – ein typisches Beispiel Wiener Gründerzeitarchitektur mit rund 960 m² Bestandsnutzfläche sowie einem Dachgeschossausbaupotenzial von etwa 320 m², womit sich zusätzliche hochwertige Wohnflächen realisieren lassen. Ergänzt wird das Trio durch eine historische Liegenschaft in der Bennogasse in der Josefstadt, die über rund 1.785 m² Bestandsfläche verfügt und mit einem umfangreichen Dachbodenausbaupotenzial von über 500 m² weiteres Entwicklungspotenzial in einer der begehrtesten innerstädtischen Wohnlagen bietet.

Allen Projekten gemeinsam ist der Ansatz, Bestehendes weiterzudenken: durch die Sanierung von Wohnungen und Allgemeinflächen, die behutsame Aktivierung bislang ungenutzter Dachräume sowie – wo sinnvoll – durch maßvolle bauliche Ergänzungen, um nachhaltigen und langfristig wertbeständigen Wohnraum zu schaffen.

Langfristige Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld

Gerade in einem Marktumfeld, das von Zurückhaltung geprägt ist, setzt die 3SI Immogroup bewusst auf Kontinuität und Weitblick. Ankäufe wie diese sind kein kurzfristiges Signal, sondern Teil einer langfristigen Strategie, die auf Qualität, Lage und nachhaltige Entwicklung setzt.

„Diese drei neuen Liegenschaften zeigen exemplarisch, welches Potenzial im Wiener Bestand nach wie vor steckt. Für uns ist es ein starkes Zeichen, weiterhin aktiv einzukaufen und zu bauen – genau das ist unser Erfolgserlebnis. So schaffen wir neuen Wohnraum und kommen aus den herausfordernden Jahren stärker und positiver hervor als je zuvor“ , erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Mit den aktuellen Ankäufen unterstreicht das Familienunternehmen einmal mehr seine Rolle als aktiver Stadtentwickler, der nicht abwartet, sondern Wien langfristig mitgestaltet.

Weitere Informationen:

www.3si.at

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