ORF Niederösterreich wärmt “kalte Spuren“ wieder auf

St. Pölten (OTS) -

Der Großteil der Kapitalverbrechen wird rasch geklärt. In den letzten 10 Jahren konnte das Landeskriminalamt Niederösterreich im Bereich Gewaltkriminalität eine Aufklärungsquote von etwa 85 Prozent verbuchen. 2024 waren sogar fast 88 Prozent. Ein kleiner Teil bleibt dennoch offen. Diesen ungeklärten Kriminalfällen widmet sich die Sendereihe "Kalte Spuren" ab Montag, 23. Februar an drei Montagen, in „NÖ heute“ um 19 Uhr auf ORF 2 (Auftaktfolge am 22. Februar).

Berichtet wird etwa über einen brutalen Überfall auf einen Mann 2019 in dessen Haus in Vösendorf, den Leichenfund in einer Schottergrube im Bezirk Gänserndorf im Jahr 2023 oder über einen Fall von Brandstiftung 2024 in Eibesbrunn. Gezeigt werden etwa Original-Videoausschnitte von Überwachungskameras, die einen mutmaßlichen Täter zeigen. Es geht darum Zeugen zu finden, die möglicherweise etwas wahrgenommen haben und bisher aber nicht zur Polizei gegangen sind.

„Hinweise aus der Bevölkerung stellen einen wertvollen Beitrag für unsere Ermittlungen dar und können den entscheidenden Ausschlag für die Klärung einer Straftat geben. Die visuelle Aufbereitung im Fernsehen unterstützt dabei auch länger zurückliegende Tathandlungen und damit mögliche sachdienliche Beobachtungen wieder ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu rufen“, sagt der Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich Stefan Pfandler.

„Fernsehen ist ein visuelles Medium. Es hilft, wenn man Bilder von Tatorten und Originalschauplätzen sieht und wenn wir mit unserer Reichweite dazu beitragen können, dass sich der eine oder die andere vielleicht doch noch an etwas erinnert, was der Polizei auf die richtige Spur hilft, dann tun wir das gerne“, sagt die Chefredakteurin des ORF Niederösterreich, Claudia Schubert.

Gestaltet wird der TV-Schwerpunkt von ORF Niederösterreich-Redakteurin Doris Henninger, die mit ihrem Team (Kamera: Andreas Kotzmann, Schnitt: Tanja Graf) an den Originalschauplätzen der ungelösten Kriminalfälle dreht, um dem Fernsehpublikum ein möglichst authentisches Bild wiederzugeben.

Begleitet wird der Schwerpunkt von Beiträgen im „Radio NÖ-Mittagsmagazin“ (ab Montag, 23. Februar an drei Montagen) und von einer umfangreichen Berichterstattung im Internet unter noe.ORF.at.