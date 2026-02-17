Kulturpolitischer Aschermittwoch am 18. Februar 2026

Ried im Innkreis (OTS) -

RIED IM INNKREIS. Ein breites Bündnis von Organisationen wünscht sich, dass am Aschermittwoch in Ried auch die Stimme der demokratiebewegten Zivilgesellschaft gehört wird und veranstaltet darum jährlich an diesem Tag den “Kulturpolitischen Aschermittwoch”.

Dieses Mal steht im Riedberg Pfarrsaal um 17 Uhr der Vortrag „Die autoritäre Rebellion: Wie Rechtsextremismus die Demokratie bedroht“ mit Rechtsextremismusexperte Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands auf dem Programm. Um circa 19.15 geht es mit dem Demokratischen Chor Braunau, um ca 20 Uhr mit der Band Tonfabrik, einer Linzer Indie-Pop-Band, die „klare Kante zeigt gegen Unterdrücker aller Art“ weiter.

Dem Rechtsextremismus entgegen stellen sich auch die veranstaltende Organisation kuli – Kultur.Land.Impulse und die rund 20 unterstützenden zivilgesellschaftlichen Organisationen, ua. das OÖ Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus, die Omas gegen Rechts und die KUPF OÖ und laden zur regen Teilnahme ein. Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden erwünscht. Mehr Infos unter: www.kulturlandimpulse.at